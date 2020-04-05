اليوم السابع
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الأحد، 05 أبريل 2020 10:38 ص
خالد صلاح
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نيوزيلندا: أعداد إصابات فيروس كورونا تتجاوز ألف شخص

الأحد، 05 أبريل 2020 09:09 ص
نيوزيلندا: أعداد إصابات فيروس كورونا تتجاوز ألف شخص مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلن مسئولو الصحة فى نيوزيلندا، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد تجاوز ألف شخص، وقال المسئولون - وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية - "إنه حتى صباح اليوم، تم تسجيل 1039 حالة إصابة فى نيوزيلندا، بزيادة 89 عن اليوم السابق، فى حين أن شخصًا واحدًا فقط توفى بسبب مضاعفات "كوفيد – 19" المرض الناجم عن الفيروس.
 
قال وزير الدفاع المدنى فى نيوزيلندا بينى هنارى، فى بيان، إن السلطات ستمدد حالة الطوارئ الوطنية سبعة أيام أخرى للمساعدة فى وقف انتشار فيروس كورونا.
 
واستمر الإعلان الأولى لحالة الطوارئ، فى 25 من مارس سبعة أيام ويمكن تمديده وفقا للضرورة.
 
وقال هنارى، "يضمن تمديد حالة الطوارئ الوطنية توفر كل الموارد والدعم والسلطات التى نحتاجها لنع تفشى فيروس كوفيد-19 فى مجتمعاتنا".
 
كان مدير عام الصحة فى نيوزيلندا آشلى بلومفيلد، قال سابقا، إنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد وإن عدد المصابين بالفيروس زاد 63 ليصل الإجمالى إلى 514 حالة.
 
وأضاف، أن المرأة المتوفاة فى السبعينات من العمر وجرى تشخيص إصابتها فى البداية بالإنفلونزا.
 
وأعلنت نيوزيلندا، الجمعة الماضية، إنها ستفرض قيودا مؤقتة على المسافرين القادمين من إيران كإجراء وقائى من تفشى فيروس كورونا فى البلاد.
 
 

نيوزيلندا

كورونا

فيروس كورونا

السلطات النيوزلنديه

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