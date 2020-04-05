اليوم السابع
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نقيب التمريض: نتابع الأعضاء المصابين بكورونا لتقديم الدعم اللازم

الأحد، 05 أبريل 2020 04:00 ص
نقيب التمريض: نتابع الأعضاء المصابين بكورونا لتقديم الدعم اللازم الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
كتبت آية دعبس

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قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن النقابة ستقدم كامل الدعم لأعضائها العاملين ضمن فرق مواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وتوفير كافة مطالبهم، مشيرة إلى أن النقابة تتابع كافة الحالات التى ثبت إصابتها بالفيروس.
 
وأضافت نقيب التمريض، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "النقابة تقدم كافة الدعم اللازم لأعضائها، لحين تخطى مصر أزمة فيروس كورونا"، مؤكدة أن جميع العاملين في قطاع التمريض يمثلون الجيش الأبيض الذي يحارب فيروس كورونا، حيث يتواجدون كحائط صد أمام الفيروس ويلقون بأنفسهم في التهلكة من أجل نجاة الناس، وأن النقابة اتخذت أكثر من إجراء لمسانددة التمريض في مصر، مشيرة إلى أن كل شخص بهذه المنظومة في مكانه يفهم جيدا دوره، خاصة وأنهم تلقوا سلسلة من التدريبات ليتمكنوا من التصدي لهذا الوباء.
 
وكانت كوثر محمد، نقيب التمريض، قالت إنه تم تجهيز الطواقم التمريضية على مستوى الجمهورية وتدريبها بشكل مكثف للتعامل مع حالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان، وجهت منشورا عاما إلى جميع مديريات الشئون الصحية بالقاهرة والمحافظات بالتنبيه على التمريض ورئيساتهم بعدم غلق التليفون  المحمول طوال الوقت.
 
وتابعت نقيب التمريض: "وجهت الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة المديريات بالمحافظات بعمل ما يسمى بالفريق الطائر بكل مديرية على أن يكون لديه معلومات كافية عن مكافحة العدوى والوقاية من فيروس كورونا، والتعامل مع حالات العزل على أن لا يقل العدد عن 100 ممرض وممرضة وتجهيز كشف بأسمائهم وأرقام تليفوناتهم ترسل للإدارة المركزية للتمريض بالوزارة وادارة الطب العلاجى.
 
وكانت قد أكدت جامعة القاهرة اكتشاف عدة حالات إصابة بفيروس كورونا بين الممرضين والأطباء بالمعهد القومى للأورام، بلغ عددها 15 حالة تم نقلها إلى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتم أخذ عينات من المخالطين لهم بالمعهد لتحليلها، وذلك بعد إصابة فرد من أطقم التمريض العاملة بمعهد الأورام أصيب فى أحد المستشفيات الخاصة، وتم عزله وبإجراء مسح طبى حول المخالطين تبين اكتشاف ووجود بعض الإصابات من الفريق الطبى بالمعهد.

نقابة التمريض

فيروس كورونا

اصابة التمريض بكورونا

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