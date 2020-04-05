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نقل رئيس وزراء بريطانيا إلى المستشفى جراء استمرار معاناته من أعراض كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 10:32 م
نقل رئيس وزراء بريطانيا إلى المستشفى جراء استمرار معاناته من أعراض كورونا بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
كتب محمد عبد العظيم _ (رويترز)

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قال مكتب رئيس الوزراء البريطانى اليوم الأحد، إن بوريس جونسون فى المستشفى لإجراء فحوص مع استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالمرض.

 

وقال بيان "بناء على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص... هذه خطوة احترازية إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس".

وفى السياق ذاته، وجه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، الشكر للمواطنين البريطانيين، الذين يقومون بدورهم فى مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو البقاء فى المنزل، وشجعهم على استمرار مكوثهم فى المنزل لحماية أرواحهم والعاملين فى القطاع لطبى.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "شكرا لكم على القيام بدوركم فى مكافحة والقتال ضد فيروس كورونا المستجد، ابقوا بالمنزل احموا العاكلين بالقطاع الطبى، وحافظوا على الأرواح".

 
 

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