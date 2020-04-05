اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 06:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ القليوبية تتفقد أعمال الخطة الاستثمارية في قري بنها .. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 06:27 م
نائب محافظ القليوبية تتفقد أعمال الخطة الاستثمارية في قري بنها .. صور نائبة محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، جولة تفقدية داخل مركز ومدينة بنها لتفقد تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بقرى المدينة، حيث بدأت الجولة بزيارة كفر أبو ذكرى لمتابعة أعمال رصف الطريق والذى توقفت به الأعمال منذ شهر للانتهاء من رفع كفـاءة الكهرباء والتغذية للمنطقة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع مديرة قطاع الكهرباء بالمحافظة لسرعة انتهاء الأعمال خلال 72 ساعة لاستكمال أعمال الرصف .

كما تفقدت "ريان"، أعمال توسعة مدرسة كفر بطا الثانوية والتى أشادت بسير الأعمال بها، وانتقلت إلى محطة صرف كفر العرب والتى تتوقف الأعمال بهـا بسبب أعمال الدفع النفقي لأخذ موافقة السكة الحديد لعمل التهديات اللازمة لإنهاء الأعمـال لمحطة رفع الصرف الصحي.

كما تفقدت نائبة المحافظ، أعمال محطة الصرف الصحي بكفر سندنهور والوقوف على المشكلة التى يعانى منها أهالى القرية بسبب عدم إنهاء أعمال المحطة، ووعدت بحلها خلال الفترة القادمة.

وانتقلت، الجولة إلى الوحدة المحلية بمرصفا حيث شددت نائب المحافظ على أهمية رفع مستوى النظافة داخل القرية، والتنسيق مع مديرية الرى لتطهير مصرف الأخضر على أول القرية والتى يوجد به مظاهر إهمال كبيرة، حيث أكد رئيس الوحدة المحلية أن هناك شركة خاصة تولت عملية الجمع المنزلى منذ فترة قليلة ويدعمها بقوة لرفع مستوى النظافة فى نطاق القرية.

واشتكى بعض أهالى القرية أثناء زيارة نائبة المحافظ بشأن محطة الصرف الصحى التى سيتم تسليمها خلال أيـام من مستوى النظافة بالقرية، وأكدت أنه بعد توفير البديل سيتم تفعيل محاضر البيئة للمخالفين الذين يلقون القمامة داخل القرية، وأثناء تفقدها أعمال رصف الطريق الخاص بالقرية فوجئت بعربية نقل تستعد لإلقاء مخلفات هدم وبناء فى الطريق، وعلى الفور أمرت بالتحفظ عليها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهـا.

ريان تتفقد محطة الصرف الصحي
ريان تتفقد محطة الصرف الصحي

 

نائب محافظ القليوبية خلال الجولة
نائب محافظ القليوبية خلال الجولة

 

نائبة محافظ القليوبية خلال الجولة
نائبة محافظ القليوبية خلال الجولة

 

نائبة محافظ القليوبية خلال جولتها بمحطة الصرف الصحيي
نائبة محافظ القليوبية خلال جولتها بمحطة الصرف الصحيي

 


اخبار القليوبية

نائبة محافظ القليوبية

الخطة الاستثمارية

مدينة بنها

محطة الصرف

أعمال الرصف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية: تطهير 921 مبنى حكومي ضمن خطة تطهير المنشأت للوقاية من كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 05:37 م

فض سوقي "دملو ومنية السباع" ببنها لحماية المواطنين من فيروس كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 04:11 م

ضبط 649 مخالفة تموينية متنوعة بالقليوبية منذ تطبيق قرار الحظر

الأحد، 05 أبريل 2020 04:06 م

محافظ القليوبية يتابع المرحله الثانية لصرف المعاشات بالمدارس والبريد

الأحد، 05 أبريل 2020 03:41 م

ضبط 3 أشخاص وغرامات لأصحاب محال اخترقوا حظر التجول بالقليوبية

الأحد، 05 أبريل 2020 03:28 م

نائب محافظ القليوبية تتابع الخطة الاستثمارية للشباب والرياضة بمراكز الشباب

الأحد، 05 أبريل 2020 02:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة