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نائب محافظ الغربية: خطة لتطوير وصيانة مصنع تدوير القمامة بالمحلة

الأحد، 05 أبريل 2020 11:41 م
نائب محافظ الغربية: خطة لتطوير وصيانة مصنع تدوير القمامة بالمحلة طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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زار الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، مصنع تدوير القمامة بمدينة المحلة الكبرى، بهدف بحث المشاكل الهندسية للمصنع وذلك لرفع الكفاءة وعمل خطط للصيانة، بالتعاون مع أحد أساتذة كلية الهندسة المتخصصين في الأعمال الميكانيكية، وتوفير قطع الغيار اللازمة وذلك بعد زيادة حجم المخلفات الصلبة إلى 800 طن يومى.

 

كما قام نائب محافظ الغربية خلال الزيارة بمعاينة خط الفصل للمخلفات (سير التغذية وسير الفصل) ومراجعة المواصفات الفنية للاجزاء الميكانيكية والكهربائية وعمل قائمة بقطع الغيار المطلوبة لرفع كفاءة المصنع، حيث تفقد مخازن المصنع ومراجعة قطع الغيار الموجودة ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وقام بمخاطبة شركات متخصصة في السيور وقطع الغيار الميكانيكية للمعاينة وتقديم عروض أسعار لقطع الغيار المطلوبة طبقا للمواصفات الفنية.

 

وكان أعلن طارق رحمى محافظ الغربية، رفع 31 ألف طن من المخلفات المتراكمة بمصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى خلال الشهر الجارى ونقلها إلى المدفن الصحى بمدينة السادات، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا لمركز ومدينة المحلة الكبرى، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لماكينات المصنع وخطوط التشغيل المستخدمة فى تدوير المخلفات.

 

كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمتابعة رفع التراكمات بالتوازى مع سير العمل بالمصنع بكامل طاقته، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أى تقصير فى الأداء.


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