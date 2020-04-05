نائب محافظ الإسكندرية يشدد على التعامل الفورى لشكاوى المواطنين

الإسكندرية جاكلين منير

اجتمع أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولى مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك بحضور العميد أحمد فاضل، مدير متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وفى مستهل اﻻجتماع جدد نائب المحافظ التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واستقبال كل الشكاوى والمطالبات الخاصة بالمواطن السكندرى فى مختلف القطاعات، والعمل على سرعة التعامل معها وحلها فى أقرب وقت ممكن.

وشدد أحمد جمال، خلال اﻻجتماع على ضرورة قيام كل مسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعامل الفورى مع مختلف الشكاوى والمطالبات التى ترد عبر منظومة الشكاوى الوحدة التابعة لمجلس الوزراء، والعمل على سرعة إزالة الأسباب المتعلقة بتلك الشكاوى وحلها بشكل نهائى، وذلك بما يسهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادية السياسية فى هذا الشأن، وكذا تعليمات رئيس مجلس الوزراء بأهمية مضاعفة الجهود المبذولة للتعامل مع ما يتم رصده من شكاوى ترد من المواطنين فى مختلف القطاعات.

وأكد نائب المحافظ، أنه يتم العمل على رفع كفاءة مؤشرات الأداء المتعلقة بمنظومة الشكاوى بالمحافظة، سعيًا لتحسين معدﻻت اﻻستجابة لمختلف الشكاوى الواردة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية فى هذا الصدد، بما يسهم فى حل وإزالة أى أسباب تتعلق بشكاوى المواطنين.

وكان أحمد جمال نائب المحافظ، قد تفقد مركز المعالجة للمخلفات الطبية التابعة لشركة نهضة مصر بمقرها بمحرم بك، لمتابعة مدى سير الأعمال بالمركز والاطمئنان على الإلتزام بالمعايير الوقائية والصحية به.

وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ أجهزة المعالجة والمحرقة الطبية، وجه القائمين علي المركز بتكثيف الأعمال لزيادة كمية المعالجة اليومية للمخلفات الطبية بالمركز، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها محافظة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.