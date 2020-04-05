موجة من الغبار والأتربة تجتاح جميع مراكز سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج اليوم الأحد، موجة من الطقس السيئ ضربت كل أنحاء المحافظة حيث انتشرت الأتربة والغبار في كل مكان حيث إن البنايات والأشجار اختفت وسط تلك الموجة وزادت حدة موجة الطقس السيئ بسوهاج على الطرق الزراعية والصحراوية والطرق والمناطق المفتوحة حتى أن الشمس اختفت تمامًا في ظل وجود غيوم كثيفة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وكعادتها فى مثل تلك الأجواء من المتوقع أن ترفع محافظة سوهاج درجة استعدادها للدرجة القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وذلك فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ونشر فرق التدخل السريع بإزالة الأشجار والنخيل التي تسبب خطرًا على المارة وأسلاك الكهرباء وذلك خلال حملات المتابعة المكبرة التى تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والقرى والأحياء.

ومن جانبها قامت إدارة المرور بسوهاج بنشر العديد من اللجان المرورية على الطرق الزراعية والصحراوية بالإضافة إلى نشر العديد من الرادارات للحد من السرعة الزائدة على الطرق لتفادى الحوادث التي قد تحدث بسبب ذلك.

كما ناشدت إدارة المرور من خلال الأكمنة المنتشرة بمداخل ومخارج المدن السائقين على كل المركبات الموجودة على الطرق والتى تنقل المواطنين على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة والوقوف على جانب الطريق واستخدام الإشارات الضوئية للتنبيه والتحكم فى السرعة طبقًا لحالة الرؤية على الطريق.



موجة من الغبار والأتربة تجتاح جميع مراكز سوهاج



موجة من الغبار والأتربة تجتاح جميع مراكز سوهاج



موجة من الغبار والأتربة تجتاح جميع مراكز سوهاج



موجة من الغبار والأتربة تجتاح جميع مراكز سوهاج



موجة من الغبار والأتربة تجتاح جميع مراكز سوهاج



موجة من الغبار والأتربة تجتاح جميع مراكز سوهاج