اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 05 أبريل 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 4:11   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:58 
 
ميعاد صلاة العصر 3:30 
 
موعد صلاة المغرب 6:17
 
ميعاد صلاة العشاء 7:35 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 4:14 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:03 
 
موعد صلاة العصر 3:36 
 
توقيت صلاة المغرب 6:22 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:42 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 4:06 
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 
 
موعد صلاة العصر 3:27 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 13: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 7:32 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 4:02 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:46 
 
موعد صلاة العصر 3:17 
 
توقيت صلاة المغرب 6:04 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:20 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 4:12 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:52  
 
موعد صلاة العصر 3:21 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:09 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:22 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية أبو ظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى:
 
 
 
مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:49 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:24 م 
 
موعد صلاة العصر 3:49 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:40 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:50 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 4:45 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:24 م 
 
موعد صلاة العصر 3:53 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:43 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:54 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 4:17 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:56 
 
موعد صلاة العصر 3:24 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:15 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:26 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 3:57 
 
توقيت صلاة الظهر 11:43 
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:03 
 
موعد صلاة العشاء 7:19 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 4:47 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:26 م 
 
موعد صلاة العصر 3:54 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:41 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:55 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 4:36 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:30 م 
 
موعد صلاة العصر 4:05 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:52 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:14 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 4:05 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:51 
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:09 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 7:27 م 

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