مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:11 ص
توقيت صلاة الظهر 11:58
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:17
ميعاد صلاة العشاء 7:35
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:14 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:42 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:06
توقيت صلاة الظهر 11:54
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 13: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:32 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:02 ص
توقيت صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة العصر 3:17
توقيت صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:20 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:12 ص
توقيت صلاة الظهر 11:52
موعد صلاة العصر 3:21 م
توقيت صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:22
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية أبو ظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى:
مكة
موعد صلاة الفجر 4:49 ص
توقيت صلاة الظهر 12:24 م
موعد صلاة العصر 3:49 م
موعد صلاة المغرب 6:40 م
ميعاد صلاة العشاء 7:50 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:45 ص
توقيت صلاة الظهر 12:24 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
موعد صلاة المغرب 6:43 م
توقيت صلاة العشاء 7:54 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:17 ص
توقيت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:24 م
ميعاد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:57
توقيت صلاة الظهر 11:43
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 6:03
موعد صلاة العشاء 7:19 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:47 ص
توقيت صلاة الظهر 12:26 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
توقيت صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 7:55 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:36 ص
توقيت صلاة الظهر 12:30 م
موعد صلاة العصر 4:05 م
توقيت صلاة المغرب 6:52 م
موعد صلاة العشاء 8:14
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:05 ص
موعد صلاة الظهر 11:51
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 6:09 م
مواقيت صلاة العشاء 7:27 م
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