اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

منافذ وزارة الزراعة تجوب مدن القليوبية لبيع السلع بأسعار مخفضة

الأحد، 05 أبريل 2020 05:54 م
منافذ وزارة الزراعة تجوب مدن القليوبية لبيع السلع بأسعار مخفضة منافذ وزارة الزراعة لبيع المنتجات بالقناطر الخيرية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالقليوبية، أنه في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي علي تخفيف العبء عن المواطن المصرى، وبتعليمات من وزير الزراعة السيد القصير، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تم اليوم الأحد، إرسال سيارتين كمنافذ بيع متنقلة تتبع الزراعات المحمية بوزارة الزراعة لتوفير السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة.

وأكد "زايد" في تصريحات صحفية، أن هذه المبادرة تأتي تخفيفا علي المواطن القليوبي، وعدم تركه فريسة لجشع التجار، مشيرا إلى أن جميع المنتجات التي ضمتها السيارات ظازة ومن إنتاج وزارة الزراعة، حيث نم توجيه سيارات اليوم إلي منطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، وذلك بحضور المهندس إبراهيم الدسوقي المشرف العام علي الزراعات المحمية بوزارة الزراعة.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

 
منافذ وزارة الزراعة بالقناطر الخيرية
منافذ وزارة الزراعة بالقناطر الخيرية

 

منافذ وزارة الزراعة
منافذ وزارة الزراعة

 

وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية
وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية

 


اخبار القليوبية

زراعة القليوبية

منافذ وزارة الزراعة

القناطر الخيرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية: تطهير 921 مبنى حكومي ضمن خطة تطهير المنشأت للوقاية من كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 05:37 م

فض سوقي "دملو ومنية السباع" ببنها لحماية المواطنين من فيروس كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 04:11 م

ضبط 649 مخالفة تموينية متنوعة بالقليوبية منذ تطبيق قرار الحظر

الأحد، 05 أبريل 2020 04:06 م

محافظ القليوبية يتابع المرحله الثانية لصرف المعاشات بالمدارس والبريد

الأحد، 05 أبريل 2020 03:41 م

شباب العمار بطوخ يدشنون مبادرة لتوفير السلع والخضروات لمحاربة جشع التجار

الأحد، 05 أبريل 2020 03:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة