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مقتل 5 نزيلات وجرح 7 فى استهداف ميليشيات الحوثي لسجن تعز المركزي باليمن

الأحد، 05 أبريل 2020 05:21 م
مقتل 5 نزيلات وجرح 7 فى استهداف ميليشيات الحوثي لسجن تعز المركزي باليمن الحوثيين-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها عن  مقتل 5 نزيلات وجرح 7 فى استهداف ميليشيات الحوثي لسجن تعز المركزي فى اليمن، وأكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن المواطنين فى اليمن يعانون من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا بسبب عدم وجود بيئة آمنة لهم.

ونشر الحساب الرسمى لمفوضية شئون اللاجئين عبر الحساب الرسمى لها على "تويتر"، اليوم الأحد، تعليقا عن الوضع فى اليمن: "الناس حول العالم يأوون إلى بيوتهم للوقاية من فيروس كورونا، فى حين يبقى الآلاف فى اليمن معرضين لمخاطر هذا الوباء لأنهم يقيمون فى مساكن عشوائية لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة، لكنهم التجأوا إليها للنجاة بأرواحهم".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الدعوة التى أطلقتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار هى الآن فى غاية الأهمية فنحن كبشرية أمام حرب كبيرة مع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وإذا لم تتوقف تلك الحروب والصراعات فسوف يهزمنا فيروس كورونا.

وأضاف جوتيريش، فى لقاء مع قناة العربية، قائلا "أناشد كل من يؤثر على أطراف الصراعات الدائرة فى ليبيا وسوريا واليمن، وكل مكان به صراع أن يتوقفوا، على الجميع أن يعوا ذلك جيدا".

وعن الضربات التى وجهتها ميليشيات الحوثى صوب الرياض الأسبوع الماضى، قال: "لقد شعرنا بالأسى لتفجر الأعمال العدائية باليمن وإطلاق الصواريخ ضد السعودية، والشعب اليمنى عانى كثيرا وعلينا أن نحل السلام بهم، فهم شعب كريم ويستحق أن ينعم بالسلام.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا منذ 10 أيام إلى وقف إطلاق نار فورى على مستوى العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد أنطونيو جوتيريش أن نصف عدد الطلاب حول العالم، لا يذهبون إلى المدارس حاليا، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا دعمه لمبادرة اليونسكو لتوسيع ونشر آليات التعلم عن بعد.


الحوثيين

سجن تعز

ميليشيات الحوثيين

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