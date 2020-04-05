مصرع 3 أشخاص صعقا بالكهرباء فى أبنوب بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

لقى 3 أشخاص مصرعهم صعقا بالكهرباء بينهم طفلان، وذلك بسبب لهو الطفلين بسيخ حديدى خاص بمحول الضغط العالى ومحاولة الثالث إنقاذهما بمركز أبنوب بأسيوط. وكان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية بنى محمديات بمصرع 3 أشخاص بينهم طفلين صعقا بالكهرباء من محول ضغط عال.

وبانتقال فريق من قسم الشرطة وسيارات الإسعاف تبين صحة الواقعة، وأثبتت التحريات الأولية مصرع طفلين أحدهما 4 سنوات، وطفلة 9 سنوات أصيبا بماس كهربى أثناء لهوهما بسيخ حديدى ممتد من محول ضغط عال بعزبة الشاويش التابعة للقرية، ومصرع شخص ثالث أثناء محاولته إنقاذ الطفلين.

تم نقل الجثث والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى أبنوب المركزى، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية تحت تصرف النيابة.