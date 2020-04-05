اليوم السابع
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مصرع 11 شخصا بانفجار بمنجم فحم فى كولومبيا

الأحد، 05 أبريل 2020 05:43 ص
مصرع 11 شخصا بانفجار بمنجم فحم فى كولومبيا أرشيفية
وكالات

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لقى 11 شخصا مصرعهم وأصيب 4 آخرون بانفجار عرضى بمنجم فحم فى منطقة كوكونوبا بوسط كولومبيا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب حاكم كونديناماركا "نيكولاس جارسيا بوستوس"، السبت، أنه يعتقد أن الانفجار نجم عن تراكم الغازات.

وأمرت السلطات بإغلاق المنجم، على الرغم من أن العمل في المنجم جار بشكل قانوني، مضيفة أنه يجري التحقيق في الحادث.

فى سياق أخر أعرب الرئيس الكولومبى إيفان دوكى، عن شكره وامتنانه لجميع الأطباء والممرضات والعاملين فى المجال الصحى، من خلال عملهم الدؤوب والمهنى فى مواجهة تفشى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" فى البلاد.

 

وقال دوكى، عبر حسابه الرسمى على انستجرام: "فى اليوم الثالث من الحجر الصحى، أود أن أعرب عن امتنانى لجميع الأطباء والممرضات والعاملين المساعدين فى القطاع الصحى، من خلال عملهم والتزامهم واحترافهم فى مواجهة بلادنا COVID-19".


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