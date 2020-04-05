رحمة رمضان

أطلقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء رسمياً التيار الكهربائى فى خط الربط مع السودان بقدرة 60 ميجا وات كمرحلة أولى من إجمالى 300 ميجا وات، وهو ما يفتح الباب أمام مصر للدخول بقوة فى مشروعات الربط الكهربائى وتنفيذ استراتجية الدولة فى أن تصببح مصر محور استراتيجى للطاقة.

"اليوم السابع" يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان فى 9 معلومات كما يلى :

1- أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التيار الكهرباء فى المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 60 ميجا وات.

2- تبلغ قدرة مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان 300 ميجا وات.

3- أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أنه سيتم تشغيل المشروع بالكامل بقدرة 300 ميجا وات فى 2021.

4- يدرس الجانبان المصرى والسودانى التوسع فى هذا المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات فى المرحلة الثانية من المشروع.

5- يضم خط الربط 300 برج على الأراضى المصرية.

6- تبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائى مع السودان حوالى 56 مليون دولار التى تخص الجانب المصرى.

7- يسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقى الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء.

8- أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن الخدمة التى ستصل للسودان ستكون على أرقى مستوى و بأفضل جودة وفقاً للمعاير الدولية لأنها تمثل سمعة مصر.

9- تستعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لطرح مناقصه لتركيب عدد 3 محسنات جهد فى خط الربط مع السودان للوصول الى اعلى جوده من الخدمة.