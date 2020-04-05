اليوم السابع
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خالد صلاح
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مسئول مكسيكى: النظام الغذائى عامل فى ارتفاع عدد حالات الوفاة من كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 07:51 ص
مسئول مكسيكى: النظام الغذائى عامل فى ارتفاع عدد حالات الوفاة من كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال النائب المكسيكي هوجو لوبيز-جاتيل يوم السبت، إن عقودا من العادات الغذائية السيئة في البلاد تسببت في وباء من البدانة والسكري ومشكلات صحية أخرى مرتبطة بذلك وجعلت الشعب المكسيكي أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية حتى الآن 1890 حالة إصابة بكورونا و79 حالة وفاة .

وقال لوبيز-جاتيل خلال مؤتمر صحفي "هؤلاء الناس للأسف مصابون بأمراض مزمنة أو من كبار السن". وأضاف أن المكسيك بها أحد أعلى معدلات الإصابة بالسكري والبدانة.

وقال إن "هذا نتاج سنوات كثيرة ما لا يقل عن أربعة عقود من سوء التغذية ونظام غذائي نجم عن منتجات ذات جودة غذائية منخفضة وسعرات حرارية عالية جدا ولا سيما في الأغذية المصنعة".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المصابين بالسكري والمشكلات الصحية المرتبطة به من بين أكثر الناس المعرضين للإصابة بحالات خطيرة من المرض شديد العدوى والقاتل أحيانا والذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

 


المكسيك

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

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