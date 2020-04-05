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مسؤول كنسى:الإيطاليون يعيدون اكتشاف الصلاة في ظل فيروس كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 12:08 م
مسؤول كنسى:الإيطاليون يعيدون اكتشاف الصلاة في ظل فيروس كورونا ايطاليا
كتبت فاطمة شوقى

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قال فينتشينتسو كورادو ، مدير المكتب الوطني للاتصالات الاجتماعية في أوروبا الوسطى والشرقية، التابع لمجلس الأساقفة الإيطاليين (Cei)،إنه فى ظل حالة طوارئ فيروس كورونا، اتقد التدين لدى الإيطاليين مجدداً، وعادوا لاكتشاف الإيمان والصلاة.

وأشار كورادو فى تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الدولية الإيطالية، الى أن "البيانات تثبت أن هناك العديد من الإيطاليين الذين يشاهدون في الصباح الباكر على التلفاز، قداس البابا، والذى تبثه منذ 10 أيام قناة التلفزة الوطنية الأولى (راي1) أيضًا، بالإضافة إلى محطة (Tv2000) الفاتيكانية"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأضاف "أفكر بالقداس الصباحي للبابا فرنسيس في محل إقامته بالفاتيكان (كازا سانتا مارتا)، الذي يتابعه أكثر من 20٪ من المشاهدين على (راي1) و10٪ على (Tv2000)”، وكذلك باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، واختتم بالقول إن الحال ذاتها بالنسبة للمواعيد الأسبوعية مع صلاة الوردية التي تروج لها وسائل إعلام مجلس الأساقفة، التي توحد بيوتنا الى جانب القداديس التي تبثها رعايا عديدة".

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى 124.632 شخص، بينما وصل عدد الوفيات إلى 15.362 حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 30.996 شخص.

وتفرض إيطاليا منذ 11 مارس جميع الأنشطة وفرضت الحجر الصحى فى البلاد لعدم انتشار عدوى فيروس كورونا، ولكن هناك علامات على التعب من الإغلاق خصوصاً في المناطق الجنوبية التي كانت أقل تضرراً من الفيروس.

وتراجعت عدد الحالات الحرجة بفيروس كورونا  في إيطاليا لأول مرة، وأفاد ممثل إيطاليا لدى منظمة الصحة العالمية، فالتير ريتشاردى، بأن العدد الحقيقى للمصابين بفيروس كورونا المستجد فى بلاده قد يبلغ نحو 12 مليون شخص.

وقال ريتشاردى، الذى يتولى كذلك منصب نائب وزير الصحة الإيطالى، فى مقابلة مع صحيفة المساجيرو إنه من الممكن أن 20% من الإيطاليين أصيبوا بالمرض، وحتى الآن نحن رأينا فقط غيضا من فيض".

ويبلغ عدد سكان إيطاليا، وفقا لمعطيات أوائل 2020، نحو 60.3 مليون نسمة، ما يعنى أن 20% منهم يساوى حوالى 12 مليون شخص.

وأشار ريتشاردى، أستاذ علم الطب، إلى ضرورة إجراء فحوص مصلية أوسع تتيح دراسة الأجسام المضادة فى مصل دم المصابين بالفيروس بناء على تفاعلات المناعة، مبينا أن هذا الأمر سيسمح بتحديد العدد الحقيقى للمرضى بفيروس كورونا المستجد بشكل دقيق.

 


ايطاليا

فيروس كورونا

الفاتيكان

الصلاة

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