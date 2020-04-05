اليوم السابع
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محافـظ المنوفية: 7 منافذة متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ببركة السبع

الأحد، 05 أبريل 2020 03:24 م
محافـظ المنوفية: 7 منافذة متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ببركة السبع منافذة متنقلة لبيع السلع الغذائية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إستمرار توفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركات لتوفير منافذ متنقلة تجوب قرى ومدن المحافظة لبيع  السلع الغذائية ضمن مبادرة "رد الجميل" فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورنا المستجد.

وتم توفير اليوم 7 منافذ متنقلة بمدينة بركة السبع وسيتم توفير منافذ أخرى غداً الأثنين بقرى مدينة السادات ويوم الثلاثاء بمدينة الشهداء والأربعاء بمدينة سرس الليان وقرى منشأة سلطان وسدود وبرهيم والخميس بقرى مدينة أشمون ، وذلك للتصدى للممارسات الإحتكارية وغلاء الأسعار التى يفرضها بعض التجار على المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا.

و أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بأنه تم توزيع 3 سيارات لتوزيع السلع بشارع عبد المنعم رياض بالمدينة وباقى السيارات بقرى طوخ طنبشا والروضة والشهيد فكرى وأبو مشهور وتحتوى هذه السيارات على مواد غذائية جافة من "سكر ، زيت ، مكرونة  ، مسلى ، أرز" عالى الجودة بالإضافة إلى سيارات لحوم وأسماك مجمدة.

على جانب آخر، قالت المهندسة هناء عقيلة رئيس مجلس مدينة سرس الليان  بمحافظة المنوفية أنه فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو  ليمون محافظ المنوفية، بإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الاحترازية على مستوى كافة المؤسسات الحكومية والميادين والمواقف العامة بنطاق المدينة وسائر الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة.

وقامت اليوم لجنة من مجلس مدينة سرس الليان ،بالاشتراك مع مديرية الصحة ومركز شرطة سرس الليان برئاسة المقدم أحمد واصل رئيس المباحث بحملة مكبرة للتطهير والتعقيم الكامل على مستوى مناطق السكنية بمدينة سرس الليان للوقاية من أخطار وباء عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مدينة سرس الليان، أنه تم التنسيق مع فرق مكافحة عدوى الوباء وتم تطهير كافة شوارع المدينة بأكملها من خلال إستخدام كافة المطهرات والمواد الكحولية للتعقيم مداخل ومخارج المدينة والممرات الجانبية المؤدية الى مساكن منازل المدينة .

كما شدد رئيس مجلس مدينة سرس الليان بضرورة إلتزام كافة المواطنين داخل بيوتهم لحين الانتهاء من تلك الأزمة كما وجه بالدفع بسيارات تحمل مكبرات الصوت للتوجية كافة مواطنى المدينة بأهمية الإلتزام بمنازلهم للوقاية من أخطار "كورونا " وتأمين أرواح المواطنين.

 

 

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