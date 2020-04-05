محافظ كفر الشيخ يصدق على إعانة مالية لـ200 أسرة من الأكثر احتياجا

وأكد محافظ كفر الشيخ أن القرار يأتى إسهامًا من وزارة الأوقاف في التخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للوزارة واهتمامها بمساعدة الأسر المتضررة من آثار فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر، تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، الدوريات الأمنية بشوارع العاصمة للتأكد من التزام المواطنين بقرار حظر التجوال لليوم الثاني عشر على التوالى، ضمن الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءًا من الساعة الـ 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره ، كما تابع المحافظ الغلق الفوري للمخالفين من المقاهي والكافتيريات، لتنفيذ قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر التجوال من الـ 5 مساءً حتي الـ 6 صباحاً بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.

وأثنى محافظ كفر الشيخ على التزام أهالى المحافظة التام بقانون الحظر، لتجنب تفشى فيروس كورونا المستجد، كذا الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في المتابعة، والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع أية حالات طارئة، والتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة لمُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلي إقامة أكمنة ثابتة بالطرق الرئيسية لمنع مرور السيارات والتأكد من وقف حركة المواصلات "النقل الجماعي العامة والخاصة" نهائيا، وذلك حتى الـ 6 صباح غد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، ويُستثنى السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.