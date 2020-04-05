اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 09:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يصدق على إعانة مالية لـ200 أسرة من الأكثر احتياجا

الأحد، 05 أبريل 2020 08:30 م
محافظ كفر الشيخ يصدق على إعانة مالية لـ200 أسرة من الأكثر احتياجا اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، على قرار تخصيص إعانة مالية من وزارة الأوقاف للأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، لدعم تلك الفئة التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ لترشيح 200 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن القرار يأتى إسهامًا من وزارة الأوقاف في التخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للوزارة واهتمامها بمساعدة الأسر المتضررة من آثار فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر، تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، الدوريات الأمنية بشوارع العاصمة للتأكد من التزام المواطنين بقرار حظر التجوال لليوم الثاني عشر على التوالى، ضمن الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءًا من الساعة الـ 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره ، كما تابع المحافظ الغلق الفوري للمخالفين من المقاهي والكافتيريات، لتنفيذ قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر التجوال من الـ 5 مساءً حتي الـ 6 صباحاً بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.

وأثنى محافظ كفر الشيخ على التزام أهالى المحافظة التام بقانون الحظر، لتجنب تفشى فيروس كورونا المستجد، كذا الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في المتابعة، والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع أية حالات طارئة، والتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة لمُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلي إقامة أكمنة ثابتة بالطرق الرئيسية لمنع مرور السيارات والتأكد من وقف حركة المواصلات "النقل الجماعي العامة والخاصة" نهائيا، وذلك حتى الـ 6 صباح غد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، ويُستثنى السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

رش

تطهير

حظر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. توزيع 32 ألف كرتونة مواد غذائية بكفر الشيخ مقدمة من بنك الطعام المصرى

الأحد، 05 أبريل 2020 05:57 م

صور.. المحافظات تواصل جهود مكافحة كورونا.. تعقيم 654 مركز شباب ونادى بالشرقية.. محافظ كفر الشيخ يوزع كمامات على العمال.. و4500 متطوع لتطهير ملاعب جنوب سيناء.. ورش مستشفيات المنيا وقرى أسيوط للوقاية من الفيروس

الأحد، 05 أبريل 2020 04:30 م

صور.. توزيع المقررات التموينية وحملات للنظافة ومراقبة الشواطئ بكفر الشيخ

الأحد، 05 أبريل 2020 03:39 م

وكيل تعليم كفر الشيخ: طلاب أولى ثانوى اشتكوا من الخروج من منصة الامتحانات

الأحد، 05 أبريل 2020 02:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة