محافظ كفر الشيخ: لدينا خطة لمواجهة كورونا و37 مدرسة تستقبل أصحاب المعاشات

أوضح محافظ كفرالشيخ، القرارات التى اتخذتها الحكومة للحد من الحركة هدفها الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، كذا توعيتهم بأهمية الالتزام بتطبيق هذه الإجراءات والقرارات من أجل ضمان سلامتهم والحفاظ على أرواحهم، وزيادة التوعية بتداعيات هذه الأزمة الحالية.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، مؤكداً أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية على أرض محافظة كفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، ستستقبل37 مدرسة أصحاب المعاشات، اليوم الأحد، لصرف المعاشات الفئة الثاني الاقل من 2000 جنيه، مؤكداً أن مديرية التربية والتعليم بالاشتراك مع الإدارة العامة للبريد بالمحافظة، قامت بتجهيزالمدارس الموزعه على الإدارات التعليمية بكفر الشيخ، والتي تضمنت المدارس الآتية، "القنطرة البيضاء الابتدائية القديمة بمكتب بريد القنطرة البيضاء، القرضا للتعليم الأساسي بمكتب بريد القرضا، أريمون للتعليم الأساسي بمكتب بريد أريمون، الزهراء الابتدائية بمكتب بريد كفر الشيخ الفرعي، الحمراوي الثانوية بمكتب بريد كفر الحمراوي، سخا الابتدائية الجديدة بمكتب بريد سخا، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، محلة القصب للتعليم الأساسي بمكتب بريد محلة القصب، أحمد عرابي الابتدائية بمكتب بريد كفر الشيخ ثان بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، الشهيد عبدالقادر الابتدائية بمكتبي بريد سيدى سالم وسيدى سالم الفرعي، الغنيمي الابتدائية بمكتب بريد الغنيمي، الشهيد حافظ قريش الابتدائية بمكتب بريد القصابى.

وأضاف المحافظ، بالإضافة إلى برية لاصيفر للتعليم الأساسي بمكتب بريد برية لاصيفر بإدارة سيدى سالم التعليمية، ابن خلدون الابتدائية بمكتب بريد العجوزين، شابه للتعليم الأساسي بمكتب بريد شابه، كنيسة الصرادوسي الإعدادية بمكتب بريد كنيسة الصرادوسي، منية جناح الإعدادية بمكتب بريد منية جناح، أبو المجد القاضى الإعدادية بمكتب بريد الصافيه، عاطف سالم الابتدائية بمكتب بريد دمنكه، عمر مكرم الابتدائية بمكتب بريد شباس الشهداء بإدارة دسوق التعليمية، بيلا الإعدادية بنات بمكاتب بريد بيلا الرئيسي وفرعى وثانى بإدارة بيلا التعليمية، الرياض للتعليم الأساسي بمكتبى بريد الرياض الرئيسي والفرعي، أبو مصطفى الإعدادية بمكتب بريد أبو مصطفى بإدارة الرياض التعليمية، أبو سكين ب بمكتب بريد مشروع الحامول، المجاز الغربي ب بمكتب بريد مجاز الحامول، غرب تيره للتعليم الأساسي بمكتب بريد غرب تيره بإدارة الحامول التعليمية، مجمع مدارس الشهيد السمندوي بمكتب بريد سنديون، السالمية الابتدائية بمكتب بريد السالمية، أبو دراز الابتدائية بمكتب بريد أبو دراز، الشهيد كريم أبو زامل الثانوية بمكتب بريد فوه الرئيسي بإدارة فوه التعليمية، الشهيد ياسر فريج بمكتب بريد شباس عمير، كفر الجزائر للتعليم الأساسي بمكتب بريد كفر الجزائر، كفر المرازقة الإعدادية المشتركة، بمكتب بريد كفر المرازقة بإدارة قلين التعليمية ".

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن تجهيز تلك المدارس يهدف إلى التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس بمكاتب البريد حرصًا على سلامتهم، مؤكداً علي الأجهزة التنفيذية القيام بأعمال تطهير المدارس قبل وبعد الانتهاء الصرف، بالإضافة إلى مراعاة وإتباع كافة الإرشادات والإجراءات الإحترازية والوقائية لكبار السن من أصحاب المعاشات لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، كذا توفير مقاعد كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم، حفاظاً على عدم التكدس والاختلاط.