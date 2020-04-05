محافظ كفر الشيخ: المستشفيات تحتاج لـ 30 جهاز تنفس صناعى

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، إن مستشفيات محافظة كفر الشيخ العامة والمركزية تحتاج ل 30 جهاز تنفس صناعى ،وأنه يثنى على المشاركة المجتمعة الفعالة التى تشهدها مدن المحافظة من تبرعات بكمامات وقفازات ومطهرات ، ومواد غذائية ، لذا فإنه يراهن على تلك المشاركة أن تساعد المحافظة فى توفير 30 جهاز تنفس صناعي، مؤكداً أنه فى حالة توفير ال30 جهاز، ستساعدنا كثيراً فى حدوث حالات طوارئ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، لدينا فى المستشفيات العامة والمركزية 70 جهاز تنفس صناعى موزعه على المستشفيات منهم 16 جهاز بمستشفى كفر الشيخ العام، وبقية الأجهزة موزعه على بقية المستشفيات بمدن المحافظة، ولو تم توفير ال30 جهاز فإن المستشفيات يكون بها 100 جهاز تنفس صناعى ،مشيراً إلى أن مستشفى جامعة كفر الشيخ بها أجهزة تنفس صناعى ، مؤكداً على التعاون الكامل بين المحافظة وبين الجامعة ،وهناك غرف عناية مركزة بها أجهزة تنفس صناعى ، ولا توجد لدينا أجهزة معطلة ،ولدينا حجر صحى واحد بمستشفى بلطيم المركزى ،وحجرات عزل ب 5 مستشفيات بالمحافظة، وهناك متابعة جيدة للحالات التى ترد من الخارج من أبناء المحافظة .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لم نرصد أى حالات جديدة مصابة بفيروس كورنا ،وما تم تسجيله وثبتت إيجابيها 5 حالات، شفيت منهم حالة وخرجت من الحجر الصحى، مؤكداً أن الأربع حالات الأخرى فى حجرات عزل خارج المحافظة ، مشيراً إلى أن تم اجراء التحاليل الازمة للمخالطين للحالات وثبتت سلبيتها ،والحمد لله، وأنه يطمئن أهالى المحافظة ،ويطالبهم بالتزام بالحظر، حفاظاً على صحتهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يثنى على أداء المسئولين والعاملين بقطاع الصحة بالمحافظة، وبكل الأطباء والتمريض والأجهزة المعاونة والإداريين، والفنيين بالمستشفيات ،مشيراً إلى أنهم يبذلون قصارى جهدهم لحماية أهالينا بالمحافظة .

وقال محافظ كفر الشيخ ،كما يثنى على التعاون بين كلية طب جامعة كفر الشيخ والمستشفى الجامعى ، وجامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى ، رئيس الجامعة ،وبين صحة كفر الشيخ لصالح أهالى المحافظة.

وأضاف اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، أنه شكل غرفة العمليات الطارئة لمتابعة المرور على الصيدليات والتأكد من توفير جميع المستلزمات والمطهرات والعلاج دون استغلال للمواطنين، وكذا المرور على جميع المستشفيات والعيادات الخاصة للتأكد من تطبيق أقصى درجات الوقاية وطرق مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية، فضلًا عن التفتيش المفاجئ على جميع شركات بيع المستلزمات الطبية والتأكد من عدم المغالاة فى الأسعار واستغلال الظروف الراهنة للمستهلك.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ ، لدينا بغرف العنايات بأقسام المستشفى 37 جهاز تنفس صناعى تعمل بغرف العنايات، مشيراً إلى هناك تنسيق كامل بين المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة الصحة للتعاون بين الجامعات ومديريات الصحة ومنهم مستشفى جامعة كفر الشيخ ومدرية صحة كفر الشيخ، لمرور من تلك الأزمة، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها من هذا الوباء.

وقال الدكتور أحمد فرج، مدير فرع هيئة التأمين الصحى بكفر الشيخ ، لدينا 10 أجهزة تنفس صناعي، منهم 9 بمستشفى العبور للتأمين الصحى ، وجهاز بمستشفى فوه ، وجارى توريد 10 أجهزة لمستشفى العبور للتأمين الصحى بالعبور ،ومستشفى فوه للتأمين الصحي.

يذكر أن الحالات الإيجابية التى ثبتت إيجابيها لـ"ش. م" 38 سنة أمين شرطة السياحة، بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، من احدى قرى مركز دسوق، وشفيت وثبتت سلبيتها، وفى بيلا حالتين "ب . ف . ح" طبيب بإحدى المستشفيات بالقاهرة، كان فى زيارته لأسرته ببيلا والثانى أحمد . م . س" 63 سنة، مقيم بمركز بيلا ، وكان قادماً من أداء مناسك العمرة ، وبقلين "أ . ع . ع" مقيم بأحدى قرى مركز قلين،"و "ا.ع.ب.ع" 63 سنة إمام وخطيب على المعاش قادم من المملكة العرية السعودية.