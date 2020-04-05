محافظ سوهاج يتابع انطلاق الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوى

سوهاج عمرو خلف

تابع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج انطلاق الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأحد، حيث يؤدى الطلاب الامتحان التجريبى فى مادة اللغة العربية، لتدريب طلاب الصف الأول الثانوى على شكل الامتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر التابلت.

وناشد المحافظ أهالى وشباب المحافظة بعدم الدخول على شبكة الإنترنت خلال فترة الامتحانات والتى ستبدأ فى العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، وذلك للتسهيل على الطلاب ومنحهم المساحة الكافية لإنهاء الامتحان دون معوقات فنية.

ومن جانبه أوضح ماهر عبد الخالق عبد اللاه وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج والقائم بأعمال وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرف عمليات بكل مدرسة، وكل إدارة تعليمية، وغرفة عمليات رئيسية بالمديرية تضم كلا من " مدير عام التعليم العام، ومسئول التطوير التكنولوجى ومسئول الاحصاء ومسئول التعليم الثانوي، بالإضافة إلى الأمن"، مشيرا أن تلك الغرف مسئولة عن تلقى اية بلاغات أو استفسارات من الطلاب والرد عليهم .

واشار إلى أن الامتحانات من المنازل، حيث تم تسليم الطلاب شريحة " we" احتياطية بالتعاون مع وزارة الإتصالات، ويدخل الطالب على منصة الوزارة لإجراء الامتحان عن طريق التابلت أو التليفون المحمول، أو جهاز الكمبيوتر العادي، ونهاية اليوم يتم إعداد تقرير مفصل يتم ارساله إلى الوزارة.

وقال إن الوزارة حددت فترات زمنية محددة لكل محافظة لأداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوى وقد تقرر لمحافظة سوهاج البدء من الساعة 10 وحتى 12 ظهرا بالإضافة إلى 3 محافظات اخري، وذلك لتخفيف الأحمال على الشبكة حتى يتمكن الطلاب كلهم من أداء الامتحان بدون مشاكل .

وأضاف أنه لو حدث أى عطل فى نهاية الامتحان قبل إرسال الإجابات للسحابة الإلكترونية الخاصة بمنصة الامتحان، فعلى الطالب ألا يقلق لأن إجاباته مسجلة على الجهاز، وسيرسل الإجابات لمنصة الامتحان بمجرد عودة الإنترنت للجهاز.