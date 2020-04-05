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محافظ سوهاج تأجيل سداد أقساط المستفيدين من صندوق التنمية المحلية 3 أشهر

الأحد، 05 أبريل 2020 03:21 م
محافظ سوهاج تأجيل سداد أقساط المستفيدين من صندوق التنمية المحلية 3 أشهر محافظ سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن تأجيل سداد الأقساط المستحقة بدون فوائد تأخير للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 أشهر من 1 أبريل الجاري وحتى 30 يونية القادم، وذلك وفقا لقرار وزير التنمية المحلية والبنك المركزي المصري، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد .

 

 ولفت "الفقي" إلى أن المشروعات المنفذة في سوهاج بلغت عدد ٢٤٧٧٧ مشروع يخدم كل مشروع أسرة متوسط عددها من ٤ إلى ٥ أفراد، بمبلغ 19 مليون و33 ألف و750 جنيها، مشيرا إلى ان المشروعات متنوعة بين تربية دواجن وخياطة، وصناعات حرفية تراثية مثل التلى والغزل والنسيج، بالإضافة إلى صناعات حرفية بيئية، حيث تخدم المشروعات المرأة المعيلة بنسبة 66% من إجمالي المشروعات .

 

وأكد "المحافظ" أن خدمات صندوق التنمية المحلية، وبرنامج ” مشروعك ” لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، متاحة للشباب وأهالي المحافظة للاستفادة منها، من خلال المقرات الموجودة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم، ومساعدة المواطنين المترددين على المقرات لتنفيذ مشروعاتهم، وتيسير الإجراءات عليهم؛ لزيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.


 


سوهاج

محافظ سوهاج

الاقساط

التنمية المحلية

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