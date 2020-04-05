اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: تجهيز مستشفي المبرة لاستقبال حالات الاشتباة بكورونا.. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 10:55 ص
محافظ بورسعيد: تجهيز مستشفي المبرة لاستقبال حالات الاشتباة بكورونا.. صور العاملين بمستشفي المبرة ببورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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قال، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفي المبرة  بالمعدات والاأجهزة الطبية اللازمة  لتمكينها من أداء مهامها الطبية بشكل كامل لأبناء المحافظة وتوفير الكوادر الطبية وكذلك كافة مستلزمات الوقاية الشخصية حرصًا على سلامة العاملين والمترددين، لتضاف إلي مستشفي الحميات في استقبال حالات الاشتباة الخاصة بفيرس كورونا.

أضاف، محافظ بورسعيد، فى بيان، له، تم تدعيم أطقم الأطباء والتمريض بالمستشفي بكافة الإمكانيات التي تمكنهم من أداء مهامهم علي أعلي مستوي لخدمة المترددين.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لكافة أطقم الجيش الأبيض بمستشفيات بورسعيد وخاصة التي تستقبل حالات الاشتباة في الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.

ودعا اللواء عادل الغضبان المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وأن يمدها بعون من عندة لتعبر هذه المرحلة في سلام وفي أقرب وقت ممكن.

يذكر أنه تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، وطالب المحافظ إتباع كافة سبل الوقاية للحفاظ على صحتكم وصحة عائلاتكم.

من ناحية أخرى قدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفيات من أطقم أطباء وتمريض علي الجهد المبذول خلال هذه الفترة وشدد علي بذل مزيد من الجهد والعرق فأبناء بورسعيد في الوقت الحالي ليسوا أقل أخلاصًا ووطنية من أحفاد 56 الذي ستظل بطولاتهم خالدة علي مر العصور والأجيال.

كما قدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلي شباب بورسعيد المتطوعين الذين يقدموا أعمال بطولية في معاونة الأجهزة الصحية والطبية بالمحافظة وكذلك أبناء بورسعيد الذين تجاوبوا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة الفيروس المستجد كورونا.

وطمأن اللواء عادل الغضبان أبناء بورسعيد أن الوضع بالمحافظة تحت السيطرة وآمن بفضل التزام ووعي أبناء المحافظة وسوف يكون النصر بمشيئة الله لصالح الوطن والمواطن البورسعيدي كما حقق النصر في حربة ضد العدوان الثلاثي في 56.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن أسواق المحافظة، تشهد وفرة فى المنتجات والسلع الغذائية والتموينية، مضيفا أن هناك متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء للاطمئنان على مخزون السلع الغذائية والمنتجات فى كافة المحافظات، باعثًا رسالة طمأنينة لأبناء المحافظة بعدم القلق والتزاحم فى الأسواق والمخابز حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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