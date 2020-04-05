محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال تطوير مسرح قصر ثقافة موط بالداخلة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مسرح وسينما قصر ثقافة موط بالداخلة، وذلك فى إطار جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، حيث يقام المشروع على مساحة 1200 م2، حيث تم تطويره ورفع كفاءته ليصبح قصرا متعدد الأنشطة، حيث يشمل على مسرح كبير وصالة عرض سينمائى بسعة 650 كرسى، ويشمل 4 قاعات للفنون التشكيلية والمواهب والأطفال ومكتبتين واحدة للأطفال وأخرى عامة للكبار، بالإضافة إلى نادٍ للتكنولوجيا واستراحات لاستقبال الفرق الفنية المشاركة في الاحتفالات بجانب مكاتب إدارية للعاملين.

ووجه الزملوط بحصر الاحتياجات الخاصة بالتأثيث وذلك للتنسيق مع وزارة الثقافة لاستكمالها، وذلك بعد انتهاء الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، مشددا على ضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة فى الوقاية من فيروس كورونا داخل المبنى والالتزام بعدم التجمع والحرص على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير المستمرة.

وكان المحافظ خلال جولته التفقدية التقى عددا من ممثلى الجمعيات الأهلية الجادة والفاعلة بمركز الداخلة، وذلك لتنسيق الجهود والتكاتف بين الجمعيات والجهات الحكومية لدعم الأسر الأكثر إحتياجا ، حيث وجه بعمل مشروعات تساعد علي تخفيض نسبة الفقر ، لافتا بأن المحافظة علي استعداد للمساهمة في المشروعات الزراعية التي تنفذها الجمعيات للأسر الأكثر احتياجا بنسبه 50% من تكلفة حفر البئر والاستصلاح ومنح الأرض بسعر شبه مجاني ، وذلك تحت شعار قرية بلا فقر .

كما وجه الزملوط بضرورة تفعيل دور الجمعيات في توعيه المواطنين بخطورة الأزمة التي تمر بها البلاد وطرق الوقاية منها، مع قيامها بحصر فعلي وواقعي للمتضررين من الأزمة وإيجاد طرق لمساعدتهم، وكذلك تنشيط دورها في جمع وتحصيل زكاة الزروع وتوجيه القيمة لعمل مشروعات للأسر الأولي بالرعاية، لافتا بأن المحافظة مستعدة لمنح مساعدات للجمعيات بقدر ما تجمعه من زكاة الزروع من القمح بشرط تحقيق النسبة، مع تشكيل لجنه لوضع ضوابط للصرف في مجال رفع الأسر من مستوي الفقر.

وطالب الزملوط الجمعيات بإعادة النظر فى قيمة إيجار مشروعات الشباب المؤجرة من الجمعيات بحيث يكون الإيجار حسب التكلفة فقط.