اليوم السابع
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محافظ القليوبية: تحرير 890 محضرا للتجار والمخابز خلال 13 يوما

الأحد، 05 أبريل 2020 11:44 ص
محافظ القليوبية: تحرير 890 محضرا للتجار والمخابز خلال 13 يوما اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن جميع المخابز بالقليوبية تعمل بصفة مستمرة جميع أيام الأسبوع وكذلك التجار التموينية وجمعيتي، لتغطية احتياجات المواطنين على مدار الأسبوع، مشيرًا إلى أنه يبلغ الإنتاج اليومي من الخبز المدعم 18 مليون رغيف يوميًا، موضحًا أن تم التنبيه على سرعة توزيع الخبز ومنع وجود تجمعات للمواطنين أمام المخابز وتجار التموين.

وأضاف المحافظ في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحرير 640 محضر للمخالفين خلال الحملات التي تمت على مدار 12 يوم متواصل، تضمنت تلك المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأعلى من التسعيرة المقررة، إلى جانب مزاولة النشاط بدون ترخيص، كما تم تحرير 250 مخالفة للمخابز تنوعت ما بين نقص وزن ومخالفة للمواصفات المقررة، وبيع دقيق بالسوق السوداء.

وتابع "الهجان"، أنه تم التنبيه على الإدارات التموينية المنتشرة بكل مدن ومراكز المحافظة بتشكيل لجان للمرور الدورى على المحلات والسوبر ماركت والاسواق لضبط الأسعار ومراجعتها، والعمل على توفير كافة السلع التي يحتاجها الجمهور من خلال الجمعيات الاستهلاكية.

واتخذت محافظة القليوبية عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.


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