محافظ الفيوم يتفقد جاهزية المستشفى العام للتعامل مع حالات الاشتباه بكورونا

الفيوم رباب الجالى

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، سير العمل بمستشفى الفيوم العام، للوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



محافظ الفيوم يتفقد جاهزية المستشفى العام

أوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد وحدة العناية الجراحية، وقسم الأورام، ومعمل الـ PCR، كما تفقد عدداً من الأقسام الداخلية بالمستشفى، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل. وناشد محافظ الفيوم المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة ومنها حظر التجول للحد من التجمعات لمنع انتشار الفيروس، لافتاً أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى تضافر جهود جميع أبناء مصر، حتى نعبر بسلام هذه المرحلة.



محافظ الفيوم يتفقد جاهزية المستشفى العام

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، يرافقه العميد محمد فاروق، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالفيوم، فاجأ مؤخرا عدداً من المستشفيات بجولة تفقدية، للوقوف على استعدادات وجاهزية المستشفيات والفرق الطبية لاستقبال أية حالات اشتباه بفيروس "كورونا المستجد"، والتأكد من تطبيق أساليب مكافحة العدوى وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الجولة التفقدية ضمت مستشفيات الفيوم العام، والحميات، والصدر، لافتاً أنها شملت تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف العناية، وحجرات العزل التى تم تخصيصها لاستقبال أية حالات يشتبه إصابتها بفيروس "كورونا المستجد"، كما قام المحافظ بمراجعة الاستعدادات والتأكد من توافر معدات الحماية الشخصية للفرق الطبية والأدوية.

وشدد محافظ الفيوم خلال الجولة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة أى طارئ، مشدداً على تنظيم العمل وتواجد أطقم الأطباء والتمريض خلال نوبتجيات العمل اليومية، لافتاً إلى اتخاذ كافة المستشفيات درجة الاستعداد القصوى، والعمل من خلال التنسيق المتبادل والربط فيما بينها من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية بكافة المستشفيات العامة والمركزية وبين ديوان عام المحافظة ومديرية الشئون الصحية.