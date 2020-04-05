محافظ الغربية ونائبه فى جولة مفاجئة لتفقد أعمال النظافة بأحياء طنطا

الغربية - محمد طارق

قام طارق رحمى محافظ الغربية ، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، بجولة مفاجئة لشوارع مدينة طنطا ، لتفقد أعمال النظافة والتطهير ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

شدد محافظ الغربية ، على تكثيف الحملات لرفع الإشغالات الموجودة بالشوارع والتعديات على الطرق العامة وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تم إزالة الإشغالات بشارع الهنود بمنطقة السيد البدوى.

من جانبه أشار الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، إلى ستمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة بالشوارع بكامل الطاقة المتاحة للإرتقاء بالمظهر العام للشوارع ورفع أى مخلفات متراكمة.

وأكد "عطا" على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة والالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية فى إطار حرص محافظ الغربية على سلامة عمال النظافة وضمان توفير كافة أدوات السلامة لهم.

وكان محافظ الغربية ، قد أعلن عن إجراءات وقائية جديدة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص اقسام للعزل لحالات الاشتباه بالاصابة بالفيروس فى 17 مستشفى بجميع مراكز المحافظة واستدعاء فرق طبية إضافيه لتقليص العجز فى الأطباء والممرضين فى الاماكن المصابه للقيام بالأعمال الوقائية وأعمال العزل.

وقال محافظ الغربية، انه تم تدريب الأطقم الطبية بالمستشفيات على إجراءات التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها والمصابين وكيفية أخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة وإجراءات العزل ، موضحا انه تم تدريب 25 فريقا للتدخل السريع يضم كل فريق 4 افراد لتنفيذ العمليات المسح الطبى والقيام بالإجراءات الخاصة بحصر المصابين.

أوضح المحافظ، أن تحليل العينات يتم فى المعمل المركزى التابع لوزارة الصحة بطنطا ، وأضاف أنه تم تعزيز الإمكانيات بالمستشفيات للحد من انتشار الفيروس ، مشيرا الى أن مستشفى صدر المحلة بها 163 سرير و8 أسرة عناية مركزة ، كما يوجد بمستشفى حميات المحلة 116 سرير و 6 أسرة عناية مركزة تقدم الخدمات والرعاية الصحية للحالات المشتبه باصابتها بكورونا بقرية الهياتم.

وأضاف "رحمي" ، إن المحافظة إتخذت تدابير احترازية فى مواجهة فيروس كورونا للحد من انتشاره إلى جانب اطلاق حملات كبرى للتوعية فى جميع ارجاء المحافظة تحث المواطنين على البقاء بالبيوت واتباع الإجراءات الوقائية والتى تعد سلاح للانتصار على الوباء‎.