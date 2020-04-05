اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: الأدويه ومسلتزمات الوقاية متوفرة بمستشفى العزل بتمى الامديد

الأحد، 05 أبريل 2020 12:29 م
محافظ الدقهلية: الأدويه ومسلتزمات الوقاية متوفرة بمستشفى العزل بتمى الامديد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لاصحة مطلقا لما تداولتة بعض المواقع الإعلامية والتواصل الاجتماعى، عن وجود نقص فى الأدوية والمستلزمات الوقائية الشخصية والتطهير والتعقيم أو الاطقم الطبية والتمريض بالمستشفى المركزى بتمى الأمديد، " مستشفى العزل" بالدقهلية، وذلك منذ ان تم تجهيزة واعداد لاستقبال ايه حالات طارئة فى اول اول ابريل الجارى،

 جاءت تصريحات محافظ الدقهلية المؤكده على عدم صحة ماتم تداولة بشأن نقص الامكانيات والمستلزمات بالمستشفى المشار إليها بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، فى هذا الشأن .

حيث أوضح وكيل الوزارة أن المستشفى تم تجهيزه بعدد 105 سرير استقبال ، و21 سرير عناية جاهزة بمشتملاتها ، و27 طبيب من مختلف التخصصات و86 من أطقم التمريض و12 فنى جميع التخصصات و15 من العمال ، وأضاف بأن هذه القوى البشرية من كافة الأطقم العاملة بالمستشفى كافية ، كما أضاف بأن هناك شركة تغذية تم التعاقد معها لتوريد وجبات التغذية اللازمة.

وقد أوضح التقرير الذى عرضه وكيل الوزارة ، أنه لا يوجد مطلقا أى نقص فى المستلزمات الطبية والمطهرات أومستلزمات الوقاية الشخصية بالمستشفى ، وأضاف وكيل الوزارة ، أنه منذ إعداد المستشفى لمستشفى للحجر الصحى بداية أبريل الجارى وحتى أمس 4 أبريل فقد تم صرف 1000 جوانتى معقم ، و 13500 ماسك جراحة ، و 2000 جاون معقم ، و 3750 ماسك N95 ، و750 جوانتى لاتيكس ، و200 نظارة بلاستيكية و 300 فيس شيلد بلاستيك شفاف للوجه ، و 300 بدله بلاستيك بيضاء غير منفذه للسوائل تستعمل مرة واحده ، و 150 بدله بلاستيك واقيه متعدده الاستخدام،و 250 علبة كحول جل 200 مل ،و 800 لتر صابون سائل 300 لتر كلور 5%5. ، 250 لتر كحول ايثيلى 7%5. ، 125 لتر بيتادين 7% 5. ، 400 لتر بيتادين 10% 5. ، 250 بوت ( كوزلك) ، 200 علبة مناديل ورقية ، 150 ك اكياس نفايات طبية حمراء،وقد اكد محافظ الدقهلية بانه اعطى تعليماته لرئيس مركز ومدينه تمى الامديد بمتابعة التطهير والتعقيم المستمر لطريق الاسعاف الى المستشفى بالتنسيق والتعاون مع مركز الشرطة والمجتمع المدنى ، مشيرا الى متابعه منه شخصيا لتذليل كافة العقبات والتعامل الفورى مع اية احداث طارئة تتعلق بأزمة فيروس كورونا .

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

مستشفى العزل بالدقهلية

فيروس كورونا

المستلزمات الطبية

وكيل صحة الدقهلية

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية: إجراءات قانونية ضد النباشين وعمال النظافة المتعاونين معهم

السبت، 04 أبريل 2020 03:57 م

محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة تعقيم طريق الإسعاف لمستشفى العزل بتمى الأمديد

السبت، 04 أبريل 2020 02:32 م

محافظ الدقهلية: أوقات الحظر فرصة كبيرة لرفع كفاءة الشوارع والميادين

السبت، 04 أبريل 2020 02:28 م

محافظ الدقهلية يطالب بسرعة الانتهاء من أعمال رصف 16 طريق وشارع

السبت، 04 أبريل 2020 02:02 م

هل يتحرك المحافظون لمواجهة أزمة بيع الدواجن بالشوارع على غرار محافظ الدقهلية؟.. مخالفات بالجملة فى الأسواق بعرض الطيور وذبحها بأماكن غير معدة بالمحافظات.. والأهالى يؤكدون ضرورة تكثيف حملات الطب البيطرى.. صور

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة