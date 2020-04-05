محافظ الدقهلية: الأدويه ومسلتزمات الوقاية متوفرة بمستشفى العزل بتمى الامديد

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لاصحة مطلقا لما تداولتة بعض المواقع الإعلامية والتواصل الاجتماعى، عن وجود نقص فى الأدوية والمستلزمات الوقائية الشخصية والتطهير والتعقيم أو الاطقم الطبية والتمريض بالمستشفى المركزى بتمى الأمديد، " مستشفى العزل" بالدقهلية، وذلك منذ ان تم تجهيزة واعداد لاستقبال ايه حالات طارئة فى اول اول ابريل الجارى،

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية المؤكده على عدم صحة ماتم تداولة بشأن نقص الامكانيات والمستلزمات بالمستشفى المشار إليها بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، فى هذا الشأن .

حيث أوضح وكيل الوزارة أن المستشفى تم تجهيزه بعدد 105 سرير استقبال ، و21 سرير عناية جاهزة بمشتملاتها ، و27 طبيب من مختلف التخصصات و86 من أطقم التمريض و12 فنى جميع التخصصات و15 من العمال ، وأضاف بأن هذه القوى البشرية من كافة الأطقم العاملة بالمستشفى كافية ، كما أضاف بأن هناك شركة تغذية تم التعاقد معها لتوريد وجبات التغذية اللازمة.

وقد أوضح التقرير الذى عرضه وكيل الوزارة ، أنه لا يوجد مطلقا أى نقص فى المستلزمات الطبية والمطهرات أومستلزمات الوقاية الشخصية بالمستشفى ، وأضاف وكيل الوزارة ، أنه منذ إعداد المستشفى لمستشفى للحجر الصحى بداية أبريل الجارى وحتى أمس 4 أبريل فقد تم صرف 1000 جوانتى معقم ، و 13500 ماسك جراحة ، و 2000 جاون معقم ، و 3750 ماسك N95 ، و750 جوانتى لاتيكس ، و200 نظارة بلاستيكية و 300 فيس شيلد بلاستيك شفاف للوجه ، و 300 بدله بلاستيك بيضاء غير منفذه للسوائل تستعمل مرة واحده ، و 150 بدله بلاستيك واقيه متعدده الاستخدام،و 250 علبة كحول جل 200 مل ،و 800 لتر صابون سائل 300 لتر كلور 5%5. ، 250 لتر كحول ايثيلى 7%5. ، 125 لتر بيتادين 7% 5. ، 400 لتر بيتادين 10% 5. ، 250 بوت ( كوزلك) ، 200 علبة مناديل ورقية ، 150 ك اكياس نفايات طبية حمراء،وقد اكد محافظ الدقهلية بانه اعطى تعليماته لرئيس مركز ومدينه تمى الامديد بمتابعة التطهير والتعقيم المستمر لطريق الاسعاف الى المستشفى بالتنسيق والتعاون مع مركز الشرطة والمجتمع المدنى ، مشيرا الى متابعه منه شخصيا لتذليل كافة العقبات والتعامل الفورى مع اية احداث طارئة تتعلق بأزمة فيروس كورونا .