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محافظ الجيزة يكلف عبد الله نور بأعمال رئيس حى بولاق الدكرور

الأحد، 05 أبريل 2020 04:01 م
محافظ الجيزة يكلف عبد الله نور بأعمال رئيس حى بولاق الدكرور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تكليف عبد الله نور السيد مصطفى من العاملين بالدرجة الأولى للوظائف الإدارية للعمل قائما بأعمال رئيس حى بولاق الدكرور، وذلك بعد إلحاق العميد إيهاب مكاوى بديوان عام المحافظة بوظيفه تناسب درجته الوظيفية.

وكان أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً بنقل العميد ايهاب مكاوى رئيس حى بولاق الدكرور إلى الديوان العام لمحافظة الجيزة بسبب شكاوى المواطنين التى تلقتها الوزارة خلال الفترة الحالية من تدنى مستوى النظافة وتراكم كميات كبيرة من القمامة والمخلفات فى الشوارع، وكذا وجود بعض مخالفات المبانى فى بعض مناطق الحى .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن قرار الوزير جاء فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية ، لأداء رؤساء الأحياء والمدن والوحدات المحلية بكافة المحافظات ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وكانت تمكنت محافظة الجيزة من إزالة احد اكبر الأسواق العشوائية بحى الهرم والتى كانت تشهد زحام كبير من قبل المواطنين حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم إزالة سوق المنشية بمنطقة الطوابق فيصل بعد استقبال العديد من شكاوى المواطنين والخاصة بتواجد باعة جائلين ومفترشين وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى تم اقرارها للحد من اى تجمعات للمواطنين لمكافحة فيروس كورونا، لافتا انه تم توجيه حملات مكبرة على السوق استمرت على مدار اليوم لإزالة اى تجمعات والباعة من نهر الطريق ورفع كافه أوجه الإشعال حيث تم اعادة الانضباط بالشارع مؤكدا ان الأعمال شهدت ترحيب كبير من قبل المواطنين لما لذلك من أهمية فى الحد من اى تجمعات

ووجه المحافظ حى الهرم بالتمركز بالمنطقة لمنع إقامة السوق مجددا حفاظا على سلامة المواطنين مع المرور الدورى على كافة الاسواق نطاق الحى لمنع إقامة أى أسواق أسبوعية

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة يومية لإيقاف جميع الأسواق الاسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا مع الاهتمام بتوعية المواطنين بأهمية التزامهم والابتعاد عن أى تجمعات .

 


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