محافظ البحيرة: تجهيز 190 مقرا إضافيا لصرف المعاشات لمواجهة تزاحم المواطنين

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على انتظام عمل جميع المقرات المخصصة لصرف معاشات شهر أبريل فى يومها الرابع، حيث يتم اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام الصرف للمستحقين من ألف إلى ألفين جنيه. مشيرا إلى الالتزام والتنسيق المتكامل بين كافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين والعمل على راحتهم وسرعة إنهاء صرف المعاشات.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" من تواجد مقاعد متباعدة والحرص على وجود مسافات بينهم، وكذا تعقيم وتطهير كافة المقرات بصفة مستمرة، وتوعية جميع المتقدمين بالطرق المتبعة للوقاية، حرصا على أمنهم وسلامتهم. وأوضح محافظ البحيرة أن عدد المستحقين لصرف المعاشات بالمحافظة يتجاوز الـ 500 ألف مواطن، وتم تجهيز أكثر من 190 مقر إضافى بالساحات والمدارس ومراكز الشباب بالإضافة إلى مكتب البريد والبنوك وماكينات الصرف الآلى التى يتم تعقيمها دوريا مع وجود فرق عمل من الوحدات المحلية للتنظيم والتوعية والتيسير على المواطنين.

يذكر أنه تم تحديد جداول لصرف المعاشات وفقا لقيمة المعاش المستحق لمنع تكدس المواطنين، حيث من المقرر أن يتم الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت (1 - 2 - 4) ابريل، والمستحقين صرف مبلغ من ألف إلى ألفين جنيه، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (5 - 6 - 7) ابريل، وأكثر من ألفين جنيه يتم الصرف يومى الأربعاء والخميس (8 - 9) ابريل، كما سيتم الصرف لمن لم يستطع أو لم يصرف خلال الأيام المحددة له اعتبارا من الأحد 12 ابريل.

كما وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والصيدليات، لضبط المخالفين، فى إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. مشددا على ضرورة عرض أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة فى بيع الأدوية والمستحضرات بالسعر الرسمى دون مغالاة. وناشد محافظ البحيرة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة إلى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن، مؤكدا على إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتى يترتب عليها أى تجمعات للمواطنين.