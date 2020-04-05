اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية: مستمرون فى اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة كوورنا.. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 06:02 م
محافظ الإسماعيلية: مستمرون فى اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة كوورنا.. صور جانب من اجتماع محافظ الإسماعيلية مع نواب البرلمان
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أهمية دور نواب البرلمان  باعتبارهم ممثلى ونواب الشعب في تكثيف حملات ومبادرات التوعية الجماهرية للمواطنين خاصة القطاعات الريفية والقرى والنجوع بحتمية وأهمية الالتزام باتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال تلك الفترة والالتزام الحتمى بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بتوقيتات حظر حركة المواطنين مع التأكيد على عدم السماح بأى شكل من أشكال التجمعات للمواطنيين بالأماكن العامة حرصًا على سلامة الجميع. 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ الإسماعيلية مع مجموعة من نواب البرلمان في حضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية  واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة وجمال مسعود، السكرتير العام المساعد ومن نواب البرلمان آمال رزق الله واللواء أشرف عمارة، والعقيد أحمد سعيد شعيب وعصام منسي وأحمد بدران البعلي.

وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة كل الأمور المتعلقة بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي نفذتها المحافظة بجميع قطاعاتها وتوابعها.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بدأت من بداية ظهور فيروس كورونا، في حملة كبيرة لتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والمدارس والأماكن العامة بالمحافظة، بجانب نشر الوعى لدى المواطنين، بضرورة متابعة تعليمات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وطالب أهالي الإسماعيلية بالبعد عن الشائعات ونشر الوعى الصحي والالتزام بالتوجيهات والبعد عن أماكن التجمعات ومراعاة الصحة العامة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مشيرًا إلى مشاركة المجتمع المدنى وتعاونهم فى إنجاح الحملة في تعقيم وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية للحفاظ على الإسماعيلية، وعدم انتشار الفيروس.

وناشد محافظ الإسماعيلية، المواطنين بعدم النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنزل من أجل سلامتهم وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين إلكترونيًا أو من خلال رقم غرفة العمليات والرد على استفساراتهم تتم بشكل فورى على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.

 

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