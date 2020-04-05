محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة "دعمك حياة" لمساهمة رجال الأعمال للمستشفيات

الإسكندرية جاكلين منير

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مبادرة "دعمك حياة"، موضحا أن المبادرة عبارة عن مساهمات من رجال الأعمال بالإسكندرية للمستشفيات بنطاق المحافظة والتبرع بأجهزة التنفس الصناعي وجميع الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لها

وأكد اللواء الشريف أنه بالفعل بدأ العديد من رجال الأعمال بمحافظة الإسكندرية بالتبرع بأجهزة وأدوات طبية ذو جودة وأسعار عالية. موجها خالص الشكر إلى رجال الأعمال على تعاونهم وتفاعلهم ومساهمتهم في كل المبادرات التي تقوم بها المحافظة وتشرف عليها وتتابعها.

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى شعب الإسكندرية على تفاعله مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة. وقال أننا نثق في شعب الإسكندرية أنه سيكون خلال الفترة القادمة علي قدر من المسئولية ومزيد من الجدية ومزيد من الإلتزام والانضباط لكي نستطيع أن نعبر جميعا بسلام من المرحلة الحالية، مؤكدا أن "الإسكندرية تقدر" بنا جميعا

من جانبها؛ أوضحت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، أن مبادرة "دعمك حياة" تهدف إلى دعم القطاع الصحي بالإسكندرية ككل ودعم احتياجات المستشفيات وجميع المستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الطبي، بالإضافة إلى دعم "جيشنا الأبيض" أعضاء الفريق الطبي أنفسهم الذين يبذلوا قصارى جهدهم

وأشارت عازر إلى أن "الإسكندرية تقدر" ليس فقط بمسئوليها ولكن بمواطنيها وشعبها ورجال أعمالها وجمعياتها وكل فئات المجتمع المدني. لافتة إلى أننا منتظرين كامل الدعم من كل الجهات وقدر من التبرعات نقدر نوجها لكافة الاحتياجات الموجودة في القطاع الطبي

كان اللواء محمد الشريف ، محافظ الاسكندرية قد أكد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع " ، على أن الاجهزة التنفيذية تقوم بالاستعداد الكامل و المسبق لمواجهه و الحد من انتشار الفيروس ، و ذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا ،حيث تقوم الاسكندرية حاليا بإعداد و تجهيز 3 مستفيات أخرى كإجراء إحترازى و تجيزها بالمعدات و الاجهزة الطبية المطلوبة و المستلزمات الطبية الازمة

وأشار اللواء محمد الشريف الى أن المحافظة قد تلقت نحو 16 جهاز تنفس صناعى ، مقدمة من رجال أعمال الاسكندرية الذين سارعو بالمشاركة فى تلك الازمة ، مشيرا الى أنة يتم توزيع تلك الاجهزة على المستشفيات التى بها إحتياج أونقص لسد العجز بها

و أشاد محافظ الاسكندرية بالدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية و وزارة الصحة المصرية فى السيطرة على الفيروس ، حيث تعد مصر من أفضل الدول فى معدلات الشفاء و نسب الاصابة به ، و ذلك بفضل مجهودات الدولة ووزارة الصحة و الاستعداد و الاجراءات الاحترازية التى إتخذتها الحكومة فى هذا الشأن ، و حملات التوعية التى أطلقتها جميع أجهزة الدولة للتوعية بطرق الوقاية من هذا الفيروس