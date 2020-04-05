محافظ الإسكندرية يشيد بدور أطباء مستشفى العجمى فى مواجهة فيروس كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، طاقم " الجيش الأبيض" من أطباء وتمريض وعمال مستشفى العجمى العام النموذجي غرب الإسكندرية، والتي تم تحويلها إلي حجر صحي للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد ، لتكريمهم وتوجيه تحية تقدير وإعزاز لمجهوداتهم المبذولة خلال الأسابيع الماضية في التصدي للفيروس

ووجه محافظ الإسكندرية تحية تقدير وإعزاز للطاقم الطبي بالمستشفى قائلا " لو نستطيع تقبيل رؤوسكم وأيديكم لفعلناها ، فأنتم بالفعل كما أطلق عليكم " جيش مصر الأبيض ، الذي تصدى للدفاع عن الوطن في حربه على الوباء كجنود حرب أكتوبر في حربهم على الأعداء ، فأنتم جيش بالفعل ، أثبتم للعالم أجمع أنكم جنود في خدمة الوطن ، ومصر تفخر بكم جميعا والقيادة السياسية تولي اهتماما كبيرة لكم "

وأضاف " لقد واجهتم بكل شجاعة مرضا متفشيا في أنحاء العالم لم تستطع كبار دول العالم مواجهته " ، مؤكدا أن الأطباء عانوا لسنوات طويلة إلى أن جاءت إرادة الله لإعاطئهم حقوقهم التي يستحقونها ، فجميعهم على قدر من المسئولية ويعي خطورة هذه المرحلة ، و يجب على المصريين جميعا الاقتداء بهم واتباع التعليمات اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ، فهذه الأزمة من الممكن أن تقضي تماما على الدول لذا لابد من التصدي لها ، وبقوة وحزم مع المخالفين

وأكد محافظ الإسكندرية على دعم المحافظة وتقديم التسهيلات الممكنة لكافة احتياجات الأطباء ، فكافة كلمات الشكر والتقديم لاتوفيهم حقوقهم ، والجميع مسخر لخدمتهم مثلما بذلوا أرواحهم ومجهوداتهم لخدمة مصابي مصر بهذا الفيروس ، وقدم لهم شهادات تقدير ، شكرا لمجهوداتهم وتضحياتهم في محاربة فيروس كورونا المستجد

من جانبها قدمت الدكتورة جاكلين عازر الشكر لجميع الطاقم بالمستشفى ، مؤكدة أن جميع المسئولين يعلمون جيدا خطورة وقدر تضحياتهم التي قدموها ، لذا فالجميع خلفهم ويقدم لهم كامل الدعم بأي شكل من الأشكال ، جزءا من رد الجميل لما فعلوه خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد



احد المكرمين



التكريم



تكريم العاملين



جانب من التكريم