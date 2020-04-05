محافظ أسيوط: تحرير 66 محضر تموينى خلال حملات رقابية لضبط الأسعار.. صور

أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التصدي بكل حسم أي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من قبل ضعاف النفوس من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار وذلك عن طريق ضبط وتحرير المخالفات وردع المخالفين والخارجين عن القانون وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أي مخالفة خلال الحملات الرقابية المكبرة التي تشنها المحافظة بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء.

وأشار إلى مواصلة شن الحملات التموينية والمتابعة الميدانية للأسواق والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز وبدالي التموين ومنافذ البيع المختلفة والعمل على إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد ؛ وذلك ضمن الاجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة بناءاً على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتوجهات الدولة لمواجهة فيروس "كورونا".

وأضاف المحافظ أنه تم تم تحرير 63محضر تمويني متنوع خلال حملات تموينية بعدد من مراكز وأحياء المحافظة من بينها حي شرق وحي غرب ومركزي البداري فضلاً عن تحرير 6 محاضر خرق حظر لافتاً إلى مشاركة المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين وكمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط ومسئولي الطب البيطري ونواب حي شرق وغرب أسيوط ومحمد حسن رئيس مركز البداري ونواب المراكز في تلك الحملات التموينية مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للوقوف بجانب أجهزة الدولة بكافة الأشكال والمجالات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وحث المحافظ ؛ المواطنين على الإلتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ فضلاً عن استقبال جهاز حماية المستهلك للبلاغات علي الخط الساخن 19588 أو رقم التليفون 0882129330 Google Play للهواتف الذكية وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.