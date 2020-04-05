محافظ أسوان: رئيس الوزراء وافق على بدء المرحلة الأولى لمشروع إحلال شبكات المياه

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وافق على البدء فى المرحلة الأولى لمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بطريق السادات، باعتماد 209 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع.

وأضاف محافظ أسوان فى بيان صحفى، أن المشروع يضم تركيب خطوط مياه الشرب بأطوال تصل إلى 3 كم وبقطر 250 مللى وذلك بدءاً من المدخل الجنوبى للمدينة وحتى ميدان العقاد ، فيما تصل أطوال خطوط الصرف الصحى بطول كيلو و 700 متر بقطر 630 مللى ( UPVC ) ، ثم يعقب ذلك المراحل التالية.

وأشار المحافظ إلى ضرورة استمرار التنسيق مع قطاعات البنية الأساسية الأخرى من كهرباء وغاز طبيعى واتصالات لإنهاء أى أعمال متعلقة بها وذلك بالتوازى مع المشروع الجارى تنفيذه خلال الـ 8 أشهر القادمة قبل البدء فى أعمال الرصف والتجميل والتطوير.

وشدد أشرف عطية، على أننا نسابق الزمن لتحويل أسوان إلى المكانة التى تليق بها كأحد أهم المقاصد السياحية فى العالم وأيضاً كعاصمة للشباب والثقافة الإفريقية ومركزاً لاستضافة المنتديات والمؤتمرات والمهرجانات الدولية ، وخاصة فى قطاعات البنية الأساسية بالإضافة إلى مشروعات التطوير والتجميل الجارى الإعداد والتجهيز لانطلاقها خلال الفترة القادمة لإضفاء اللمسة الجمالية على مدن المحافظة المختلفة .



محافظ أسوان يتفقد مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف



محافظ أسوان يتفقد مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف