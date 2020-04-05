محافظ أسوان: تخصيص 4 أتوبيسات لنقل ركاب القطارات القادمة فترة الحظر

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم تخصيص 4 أتوبيسات من مشروع النقل الداخلى، للقيام بنقل الركاب القادمين عبر قطارات السكك الحديدية إلى أماكن إقامتهم وخاصة القطارات التى تصل بعد بدء فترة الحظر، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لضمان توصيل المواطنين لمنازلهم وتخفيف المعاناة ومشقة الانتقال عن كاهلهم، بجانب عدم تعرضهم لأى مسألة قانونية أو غرامات مالية.

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان، الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة انتشار مرض كورونا المستجد داخل محطة جبل شيشة لمياه الشرب، اليوم الأحد.

وناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهالى المحافظة بضرورة الإلتزام بالضوابط والتعليمات التى وضعتها الدولة للحماية من إنتشار الفيروس بالحد من التجمعات والإختلاط ، بجانب عدم الخروج من المنازل إلا فى الضرورة القصوى أو لأداء الأعمال المنوطة بهم وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت أهمية تنفيذ النصائح والإرشادات الخاصة بالنظافة العامة والشخصية وغيرها لتلافى أى إصابات بهذا المرض.

وقال محافظ أسوان، إن كافة أجهزة المحافظة اتخذت الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تساهم فى تحقيق الوقاية المطلوبة بهذا الشأن من خلال تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمناطق السكنية ومحطات السكك الحديدية والمواقف ، علاوة على الأسواق والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة .

وأشار اللواء عطية، إلى أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة للتدخل السريع عند ورود شكاوى عن وجود تجمعات ومنها ما تم اليوم أمام سنترال ومكتب بريد إدفو للتعاقد ودفع رسوم الانترنت حيث تم تنظيم الدخول والخروج بالتعاون مع مجموعات من الشباب المتطوع .