اليوم السابع
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محافظة القاهرة تزيل سوق الساحل لتجارة البلح لمواجهة كورونا .. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 11:10 ص
محافظة القاهرة تزيل سوق الساحل لتجارة البلح لمواجهة كورونا .. صور إزالة سوق الساحل بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أزالت أجهزة محافظة القاهرة سوق الساحل للبلح والياميش، المقام بكورنيش النيل بحى الساحل، وذلك في اطار خطط المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .
 
وقاد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، يرافقه أشرف محمد سيد ، رئيس حي الساحل، والمهندس نبيل مهدى، مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الشمالية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وقسم شرطة الساحل، حملة مكبرة بشارع عبد القادر طه المتفرع من شارع كورنيش النيل بحي الساحل، استهدفت رفع كافة الانشغالات المخالفة للقانون "سوق الساحل"، وذلك ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
وفى سياق أخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين . 
 
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة  .
 
إزالة سوق الساحل بالقاهرة (1)
إزالة سوق الساحل بالقاهرة 

إزالة سوق الساحل بالقاهرة (2)
إزالة سوق الساحل بالقاهرة 

إزالة سوق الساحل بالقاهرة (3)
إزالة سوق الساحل بالقاهرة 

إزالة سوق الساحل بالقاهرة (4)
إزالة سوق الساحل بالقاهرة 

إزالة سوق الساحل بالقاهرة (5)
إزالة سوق الساحل بالقاهرة 

إزالة سوق الساحل بالقاهرة (6)
إزالة سوق الساحل بالقاهرة 

إزالة سوق الساحل بالقاهرة (7)
إزالة سوق الساحل بالقاهرة 

إزالة سوق الساحل بالقاهرة (8)
إزالة سوق الساحل بالقاهرة 

إزالة سوق الساحل بالقاهرة (9)
إزالة سوق الساحل بالقاهرة 

إزالة سوق الساحل بالقاهرة (10)
إزالة سوق الساحل بالقاهرة 

 


الساحل

سوق الساحل

سوق البلح

القاهرة

فيروس كورونا

كورونا

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