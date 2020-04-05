محافظة الأقصر: تنفيذ وإزالة 30 مخالفة بناء منذ بدء حظر التجول

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أنه تم إطلاق حملات مكبرة بمراكز ومدن المحافظة، بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ونائب مدير أمن الأقصر اللواء عصام يس، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدى بالبناء وإزالتها فى المهد بكل حزم وحسم، ومصادرة مهمات وأدوات البناء المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضافت محافظة الأقصر - فى بيان صحفى - أن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 8 مخالفات مباني على الأرض الزراعية، وتمت مصادرة مهمات وأدوات البناء المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وفى ذات السياق نفذت محافظة الأقصر منذ بدء تطبيق قرار الحظر بتاريخ ( 25/3/2020 ) العديد من الإزالات بإجمالي عدد 48 حالة إزالة على النحو التالي:- بمركز البياضية تم تنفيذ عدد 3 إزالات تعدي مباني على الأراضي الزراعية، وفى مدينة الأقصر تم تنفيذ عدد 2 إزالة مباني أحداهما على أرض زراعية والأخرى على أرض أملاك دولة (آثار)، وفى مركز ومدينة أرمنت تم تنفيذ عدد 4 إزالات (2) منها على أملاك الدولة و(2) مباني على أراضي زراعية، وفى مركز ومدينة الزينية تم تنفيذ عدد 2 حالة تعدى مباني بدون ترخيص، وفى مركز ومدينة الطود تم تنفيد عدد 4 حالات تعدى بالبناء على أملاك الدولة.

كما أسفرت الحملات فى مركز ومدينة القرنة عن إزالة عدد 15 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة حوض الرمال، وعدد 7 حالات تعدى على أرض زراعية بقرية البعيرات، وعدد 6 حالات تعدي على أملاك الدولة بمدينة القرنة، وعدد 5 حالات مباني تعدي على أراضي زراعية بناحية الضبعية، ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدي بكل حزم لأى تعديات على حقوق الدولة، وأن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون.



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