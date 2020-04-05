مجلس مدينة الخارجة يطرح كميات من البطاطس بسعر 2 جنيه للكيلو غدا

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، عن توفير كميات من البطاطس بمنفذ بيع الوحدة المحلية غدا الاثنين بسعر 2 جنيه للكيلو، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم بتوفير منافذ بيع للخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك فى إطار جهود المحافظة للتخفيف عن المواطنين فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وكإجراء فاعل نحو القضاء على جشع التجار وكسر احتكار السلع الاساسية.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وجه بفتح منافذ لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة من منتجات الصوب الزراعية، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بفتح منفذ بميدان البساتين بالخارجة.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم أنه تم توفير 10 أطنان من البطاطس والطماطم لبيعها بأسعار 2 جنيه لكيلو البطاطس و4 جنيهات لكيلو الطماطم، بالإضافة إلى توافر كافة السلع الأساسية والخضراوات بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت " ، وذلك لتخفيف العبء علي المواطنين والحد من استغلال بعض التجار لرفع الأسعار، مؤكدا توافر كافة السلع الأساسية.

كما وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الثلاثاء الماضى، بتحويل سوق المروة بالخارجة إلى سوق حضارى حفاظا على سلامة الخضراوات والفاكهة المعروضة وإنشاء محلات وطرحها للباعة ونقل سوق الشعلة إلى مقر السوق الحضارى الجديد كما كلف المحافظ الوحدة المحلية لمركز الخارجة خلال جولته بعدد من الأسواق ، بفتح منافذ لبيع الخضروات والفاكهة بالأحياء السكنية لتوفير إحتياجات المواطنين الضرورية. وتوفير مكان لإنشاء سوق حضاري للحوم.

كما تفقد الزملوط سوق البساتين المطور، حيث قرر إعفاء المستأجرين من رسوم الإيجار لمدة 3 شهور، لرفع العبء عنهم في ظل الظروف الحالية، مشدداً على ضرورة الإلتزام بخفض الأسعار والحفاظ على نظافة السوق.