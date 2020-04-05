اليوم السابع
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الأحد، 05 أبريل 2020 03:39 م
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متطوعون لتنظيم صرف المعاشات في 42 منفذا للصرف بالوادي الجديد

الأحد، 05 أبريل 2020 03:39 م
متطوعون لتنظيم صرف المعاشات في 42 منفذا للصرف بالوادي الجديد متطوعون لتنظيم صرف المعاشات في 42 منفذا للصرف بالوادي الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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نفذت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة الوادى الجديد جهود تنظيمية بالتسيق مع المجلس التطوعى للشباب من أجل تنظيم أعمال صرف المعاشات للمستحقين من مكاتب البريد ومنافذ صرف المعاشات، ومن البنوك في مراكز المحافظة، والمنافذ الإضافية التي جرى توفيرها لخدمة أصحاب المعاشات، حيث سادت حالة من الانتظام وتيسير الاجراءات من خلال انشاء مظلات واقية من حرارة الشمسم ومقاعد منفصلة وادوات تعقيم وتطهير .

ويتم الصرف بحسب قيمة المعاش للمستفيدين بقراروزارة التضامن الاجتماعى لمنع الزحام، وسط الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس "كورونا " والحرص على ترك مسافات بين المقاعد المخصصة للانتظار، حفاظا ًعلى صحة وسلامة أصحاب المعاشات.

وتضم المحافظة 42 منفذًا على مستوى المراكز الخمسة الإدارية لصرف المعاشات بواقع 39 مكتب بريد ، موزعة على القرى والمدن، و3 منافذ في مركزي الخارجة والداخلة، إلى جانب تجهيز مدرسة الخارجة الابتدائية المشتركة للبنين في "ميدان الشعلة " لاستقبال كبار السن ، وتجهيز دار المناسبات بمدينة "باريس " أمام المواطنين لصرف المعاش من مكتب بريد المدينة.

وقال مصطفى كرار ، مدير عام المعاشات بالوادي الجديد، إنه جرى بدء صرف المعاشات للمستفيدين من الشريحة الثانية لأقل من ألفي جنيه ، وتوفير مظلات ومقاعد انتظار ، وأدوات تعقيم بمشاركة جمعيات أهلية وموظفي "المنطقة " بهدف الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من فيروس "كورونا" .

وأشار إلى أنه جرى تطبيق قرار وزيرة التضامن الاجتماعي، وتقسيم عملية الصرف حسب قيمة المعاش الشهرى ، وأنه سيتم الصرف للمتخلفين عن الصرف في المواعيد المحددة لهم في الثاني عشر من أبريل الجاري ، فيما سيتاح الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي "ATM " ومن مكاتب البريد والبنوك ، دون أي عمولات  وذلك في المواعيد المحددة .

وأوضح أن التزام اصحاب المعاشات بالمواعيد المحددة ساهم في مرونة وسرعة الصرف دون تزاحم، في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

 

 

 


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