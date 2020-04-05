اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لبنان تطلق خدمة الزيارات الافتراضية لمواقعها الشهيرة دعما لمبادرة "خليك بالبيت"

الأحد، 05 أبريل 2020 01:42 م
لبنان تطلق خدمة الزيارات الافتراضية لمواقعها الشهيرة دعما لمبادرة "خليك بالبيت" متحف
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت وزارة الثقافة في لبنان "خليك بالبيت وتثقف"، شعار لحملتها للتخفيف من الأوقات العصبية التي يعيشها اللبنانيون، وشغل أوقاتهم في الحجر المنزلي الوقائي من فيروس كورونا المستجد.

وتتضمّن حملة "خليك بالبيت وتثقف" الهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس، برنامج الزيارات الافتراضية لمجموعة من الأماكن والمعالم الأُثرية، كـ"متحف لبنان الوطني" و"المتحف الوطني الفني الحديث" التابع لجامعة البلمند، و"متحف سرسق" ببيروت، للاستمتاع بما تزخر به من المعروضات، من آثار وأعمال فنية تشكيليّة، بالإضافة إلى الاطلاع على معرض "بعلبك أرشيف الخلود"، الذي أقامه "متحف سرسق" الصيف الماضي، في قاعة المعارض الكبرى.

 

ولجأت أغلب دول العالم بعد توقف حركة السياحة إلى فتح متاحفها ومقاصدها الاثرية للزيارات الافتراضية، التى أصبحت البديل للسفر والتمتع الحى بالمناطق الاثرية والمتاحف.

وفى مصر اطلقت وزارة السياحة والاثار خدمة الزيارات الافتراضية التى تأتي في اطار مبادرتها التي اطلقتها مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية، لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إطلاق زيارة جديدة او جولة إرشادية لاحد المواقع او المتاحف الاثرية. وتطلق وزارة السياحة والآثار اليوم الأحد في تمام السابعة مساء علي صفحاتها الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت زيارة افتراضية جديدة لأثر قبطي هام وهو الدير الأحمر بمحافظة سوهاج.

كما ستطلق غداً اثرا إسلاميا هو جامع ومدرسة السلطان برقوق بشارع المعز، ويوم الثلاثاء ستكون زيارة افتراضية للمعبد اليهودي بن عذرا بمنطقة مصر القديمة.

ويقع الدير الأحمر غرب مدينة سوهاج بمسافة تبعد حوالى 21 كم، ويعتبر من أهم الأديرة التي شيدت فى العصور المسيحية المبكرة، أنشأه الأنبا بشاى فى أوائل القرن الرابع الميلادى، وقد استخدم الطوب الأحمر كمادة أساسية فى تشييده لذا سمى بالدير الأحمر، كما استخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردى والأسود.


لبنان

زيارات افتراضية

السياحة

كورونا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السياحة والآثار: الدير الأحمر بسوهاج ثالث موقع فى الزيارات الافتراضية

الأحد، 05 أبريل 2020 11:49 ص

رئيس المجلس الأعلى للأثار يوضح كيفية تطبيق الجولات الافتراضية بالآثار المصرية

السبت، 04 أبريل 2020 08:58 م

خليك فى البيت.. اضغط على اللينك وعيش جولة افتراضية داخل مقبرة حفيدة خوفو

السبت، 04 أبريل 2020 08:51 م

السياحة والأثار تطلق جولة افتراضية داخل مقبرة حفيدة الملك خوفو

السبت، 04 أبريل 2020 03:26 م

السياحة والآثار تتيح زيارات افتراضية للمواقع والمقاصد المصرية عبر الانترنت

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة