اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لبنان تحدد توقيت لسير السيارات والشاحنات والدراجات النارية حسب أرقام اللوحات

الأحد، 05 أبريل 2020 02:26 م
لبنان تحدد توقيت لسير السيارات والشاحنات والدراجات النارية حسب أرقام اللوحات وزير الداخلية والبلديات فى لبنان محمد فهمى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر وزير الداخلية والبلديات فى لبنان، محمد فهمى، اليوم الأحد، قرارا يتعلق  بتوقيت سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية حسب أرقام اللوحات على كافة الأراضى اللبنانية، وجاء هذا القرار بسبب عدم التزام عدد كبير من المواطنين قرار الحجر الصحى، والحد من تحركاته إلا في حال الضرورة القصوى.

 
وأشارت وزارة الداخلية أنها حرصاً على التقيد والالتزام بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية ،السلامة العامة والتخفيف من حركة تنقل المواطنين في مركباتهم على الطرقات خلال فترة إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا.
 
وقد خصص أيام الاثنين والأربعاء والجمعة للمركبات الى تنتهي أرقامها بعدد مفرد، أما أيام الثلاثاء والخميس والسبت، فهى مخصصة للمركبات التى تنتهي أرقامها بعدد مزدوج بما فيها الصفر.
 
ويمنع أيام الآحد سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية على أنواعها.
 
ويستثنى من هذا القرار المركبات التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية والأطباء والصيادلة والإعلامية والسلك الديبلوماسي ودراجات الدليفري وشاحنات نقل النفايات والطحين والمنجات الزراعية والطيور والدواجن وغيرها.
 
وطلب وزارة الداخلية من القوى الأمنية التشدد في قمع مخالفات المركبات وتسطير محاضر بحق المخالفين وفق الأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء.
 
وأعلن وزير الداخلية والبلديات عبر "تويتر"، أنه حرصاً على سلامة المرضى الذين يحتاجون لمراجعات دورية للمستشفيات وإلحاقًا لقرار توقيت سير السيارات والشاحنات تم تكليف الدفاع المدني مهمة مساعدة المواطنين المرضى لاسيما مرضى غسيل الكلى والامراض المستعصية عند الضرورة.
 
وأعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 527 حالة بزيادة 7 حالات عن يوم أمس، ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 18 وفاة.
 

الوقاية

السلامة العامة

كورونا

لبنان

محمد فهمى

الأراضى اللبنانية

الحجر الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة