اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 09:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"كورونا" تفجر ابتكارات الكهنة فى احتفالات الكنائس بقداس أحد السعف.. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 08:29 م
"كورونا" تفجر ابتكارات الكهنة فى احتفالات الكنائس بقداس أحد السعف.. صور قداس أحد السعف فى القدس
كتب محمود رضا الزاملى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحيت الطوائف المسيحية التى تتبع التقويم الغربى حول العالم قداس أحد الشعانين، حيث يحيى فيه المسيحيون فى كافة أرجاء العالم "ذكرى دخول السيد المسيح الى مدينة القدس، حين استقبله الشعب فارشا له أغصان الزيتون وسعف النخيل"، وفقا للإنجيل المقدس .

وأحيا البابا فرنسيس القداس، داعيا فى عظته الناس إلى فعل الخير فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التى حالت دون حضور المؤمنين القداس فى بازيليك القديس بطرس فى الفاتيكان.

داعيا فى عظته الناس إلى فعل الخير فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التى حالت دون حضور المؤمنين القداس فى بازيليك القديس بطرس فى الفاتيكان.

وكان الفاتيكان أعلن فى مارس، أن كل الصلوات وقداديس أسبوع الآلام وصولا إلى عيد الفصح الأحد المقبل، ستقام "من دون حضور المصلّين شخصيا"، بسبب تفشى وباء كوفيد-19 الذى تسبب بأكثر من 65 ألف وفاة حول العالم حتى يوم الأحد، منها نحو 16 ألف فى إيطاليا التى تعد أكثر الدول تأثرا بكورونا المستجد.

وترأس الحبر الأعظم قداس اليوم بحضور عدد محدود من رجال الدين الذين شغل كل منهم بمفرده، أحد صفوف المقاعد الخشبية فى بازيليك القديس بطرس، بينما تم بث القداس مباشرة عبر الموقع الرسمى لأخبار الفاتيكان، كما سيكون عليه الحال بشأن قداس الفصح.

ورغم انتشار وباء كورونا حول العالم، شارك آلاف المسيحيين حول العالم بفاعليات مختلفة لمواجهة كورونا خارج الكنائس، ففي البرازيل شارك عدد من الأشخاص في القداس وقد أخذوا احتياطهم بالتباعد فيما بينهم، وفى بلاروسيا، طاف أحد القساوسة في الشارع يقيم القداس ، وشارك الممرضات البوليفيات في القداس أمام مستشفى فى لاباز.

وفى ألمانيا وضعت صور المصلين داخل مقاعد الكنيسة حتى لا يصابوا بمكروه جراء الفيروس، أما في الدنمارك فوقف أحد رجال الدين يقيم القداس بالفيديو كونفرانس، وفى القدس صلى رجل أمام الأبواب المغلقة لكنيسة القيامة، أما في إيطاليا فقط أغلقت أغلب الكنائس أبوبها وفى شرق افريقيا أقام رجال الدين القداس داخل المنزل خوفا من انتشار الفيروس .

أحد الشعانين فى أوشميانى ببلاروسيا
أحد الشعانين فى أوشميانى ببلاروسيا

 

افرع النخليل خلال القداس
افرع النخليل خلال القداس

 

الأسقف فى كنيسة روهو بشرق إفريقيا داخل منزله
الأسقف فى كنيسة روهو بشرق إفريقيا داخل منزله

 

الإنجيليون يصلون أمام قصر الفورادا في برازيليا
الإنجيليون يصلون أمام قصر الفورادا في برازيليا

 

البابا فرانسيس خلال القداس
البابا فرانسيس خلال القداس

 

الفاتيكان فى قداس أحد الشعانين (1)
الفاتيكان فى قداس أحد الشعانين

 

القداس أحد الزعف بالفاتيكان
القداس أحد الزعف بالفاتيكان

 

القداس داخل الكنيسة بألمانيا و صور الحضور
القداس داخل الكنيسة بألمانيا و صور الحضور

 

القس توماس كريستنسن يلقى خطبة في خدمة الكنيسة المفتوحة في كوبنهاجن بالدنمارك
القس يلقى خطبة بالفيديو كونفرانس في كوبنهاجن 

 

القس كاليب مالوبا مادوكا يقود قداس أحد الشعانين فى منزل بشرق إفريقيا
قس يقود قداس أحد الشعانين فى منزل بشرق إفريقيا

 

الكاهن يواكيم جيزلر خلال القداس بوسط صور الحضور بالمانيا
كاهن خلال القداس وسط صور الحضور بألمانيا

 

الكهنة على سيارة شرطة يباركون رجال الشرطة أمام سجن سان بيدرو خلال احتفال أحد السعف في لاباز
الكهنة على سيارة شرطة يباركون رجال الشرطة أمام سجن سان بيدرو 
الممرضات البوليفيات يصلون أمام مستشفى في لاباز
الممرضات البوليفيات يصلون أمام مستشفى في لاباز

 

امرأة ترتدي قناع الوجه الواقي تجمع أغصان النخيل خلال أحد الشعانين في كنيسة نيس بفرنسا
امرأة ترتدي كمامة تجمع أغصان النخيل خلال أحد الشعانين في نيس بفرنسا

 

جانب من مباركة الكاهن للفلبينيين فى الشوارع
جانب من مباركة الكاهن للفلبينيين فى الشوارع

 

 
رجل يصلي أمام الأبواب المغلقة لكنيسة القيامة خلال أسبوع الآلام في القدس
رجل يصلي أمام الأبواب المغلقة لكنيسة القيامة خلال أسبوع الآلام في القدس

 

ساحة سان ماركو الفارغة في أحد الشعانين فى البندقية بإيطاليا
ساحة سان ماركو الفارغة في أحد الشعانين فى البندقية بإيطاليا

 

سيدة تستمع لخطبة في خدمة الكنيسة المفتوحة في كوبنهاجن بالدنمارك
سيدة تقرأ في الكتاب المقدس في الدنمارك

 

صلاة على جبل الزيتون بدلاً من موكب النخيل الأحد التقليدي في القدس (1)
صلاة على جبل الزيتون بدلاً من موكب النخيل الأحد التقليدي في القدس

 

صلاة على جبل الزيتون بدلاً من موكب النخيل الأحد التقليدي في القدس (2)
صلاة على جبل الزيتون بدلاً من موكب النخيل الأحد التقليدي في القدس

 

صلاة على جبل الزيتون بدلاً من موكب النخيل الأحد التقليدي في القدس
صلاة على جبل الزيتون في القدس

 

صور الحضور بالكنيسة بألمانيا
صور للمصلين داخل الكنيسة بألمانيا

 

كاهن يتجول بسيارته فى الشوارع الفلبينيه ليبارك المحتفلين أمام منازلهم
كاهن يقيم القداس فى الشوارع الفلبينيه ليبارك المحتفلين أمام منازلهم

 

كاهن يرتدي قناعًا وقائيًا يقف على شاحنة صغيرة ويبارك المسيحيين فى القرى خلال أحد الشعانين في نيديك ببولندا
كاهن يرتدي كمامة ويقف على شاحنة صغيرة فى بولندا

 

كنائس إيطاليا مغلقة بسبب انتشار كورونا
كنائس إيطاليا مغلقة بسبب انتشار كورونا

 

 

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة