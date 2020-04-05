"كورونا" تفجر ابتكارات الكهنة فى احتفالات الكنائس بقداس أحد السعف.. صور

كتب محمود رضا الزاملى

أحيت الطوائف المسيحية التى تتبع التقويم الغربى حول العالم قداس أحد الشعانين، حيث يحيى فيه المسيحيون فى كافة أرجاء العالم "ذكرى دخول السيد المسيح الى مدينة القدس، حين استقبله الشعب فارشا له أغصان الزيتون وسعف النخيل"، وفقا للإنجيل المقدس .

وأحيا البابا فرنسيس القداس، داعيا فى عظته الناس إلى فعل الخير فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التى حالت دون حضور المؤمنين القداس فى بازيليك القديس بطرس فى الفاتيكان.

داعيا فى عظته الناس إلى فعل الخير فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التى حالت دون حضور المؤمنين القداس فى بازيليك القديس بطرس فى الفاتيكان.

وكان الفاتيكان أعلن فى مارس، أن كل الصلوات وقداديس أسبوع الآلام وصولا إلى عيد الفصح الأحد المقبل، ستقام "من دون حضور المصلّين شخصيا"، بسبب تفشى وباء كوفيد-19 الذى تسبب بأكثر من 65 ألف وفاة حول العالم حتى يوم الأحد، منها نحو 16 ألف فى إيطاليا التى تعد أكثر الدول تأثرا بكورونا المستجد.

وترأس الحبر الأعظم قداس اليوم بحضور عدد محدود من رجال الدين الذين شغل كل منهم بمفرده، أحد صفوف المقاعد الخشبية فى بازيليك القديس بطرس، بينما تم بث القداس مباشرة عبر الموقع الرسمى لأخبار الفاتيكان، كما سيكون عليه الحال بشأن قداس الفصح.

ورغم انتشار وباء كورونا حول العالم، شارك آلاف المسيحيين حول العالم بفاعليات مختلفة لمواجهة كورونا خارج الكنائس، ففي البرازيل شارك عدد من الأشخاص في القداس وقد أخذوا احتياطهم بالتباعد فيما بينهم، وفى بلاروسيا، طاف أحد القساوسة في الشارع يقيم القداس ، وشارك الممرضات البوليفيات في القداس أمام مستشفى فى لاباز.

وفى ألمانيا وضعت صور المصلين داخل مقاعد الكنيسة حتى لا يصابوا بمكروه جراء الفيروس، أما في الدنمارك فوقف أحد رجال الدين يقيم القداس بالفيديو كونفرانس، وفى القدس صلى رجل أمام الأبواب المغلقة لكنيسة القيامة، أما في إيطاليا فقط أغلقت أغلب الكنائس أبوبها وفى شرق افريقيا أقام رجال الدين القداس داخل المنزل خوفا من انتشار الفيروس .



أحد الشعانين فى أوشميانى ببلاروسيا



افرع النخليل خلال القداس



الأسقف فى كنيسة روهو بشرق إفريقيا داخل منزله



الإنجيليون يصلون أمام قصر الفورادا في برازيليا



البابا فرانسيس خلال القداس



الفاتيكان فى قداس أحد الشعانين



القداس أحد الزعف بالفاتيكان



القداس داخل الكنيسة بألمانيا و صور الحضور



القس يلقى خطبة بالفيديو كونفرانس في كوبنهاجن



قس يقود قداس أحد الشعانين فى منزل بشرق إفريقيا



كاهن خلال القداس وسط صور الحضور بألمانيا



الكهنة على سيارة شرطة يباركون رجال الشرطة أمام سجن سان بيدرو



الممرضات البوليفيات يصلون أمام مستشفى في لاباز



امرأة ترتدي كمامة تجمع أغصان النخيل خلال أحد الشعانين في نيس بفرنسا



جانب من مباركة الكاهن للفلبينيين فى الشوارع



رجل يصلي أمام الأبواب المغلقة لكنيسة القيامة خلال أسبوع الآلام في القدس



ساحة سان ماركو الفارغة في أحد الشعانين فى البندقية بإيطاليا



سيدة تقرأ في الكتاب المقدس في الدنمارك



صلاة على جبل الزيتون بدلاً من موكب النخيل الأحد التقليدي في القدس



صلاة على جبل الزيتون بدلاً من موكب النخيل الأحد التقليدي في القدس



صلاة على جبل الزيتون في القدس



صور للمصلين داخل الكنيسة بألمانيا



كاهن يقيم القداس فى الشوارع الفلبينيه ليبارك المحتفلين أمام منازلهم



كاهن يرتدي كمامة ويقف على شاحنة صغيرة فى بولندا