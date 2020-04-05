كورونا × صور.. ركوب دراجات رغم العزل الطبى فى بريطانيا وتطهير شوارع موسكو

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

شهد، اليوم الأحد تطورات جديدة مسيرة فيروس كورونا القاتل "كوفيد _19"، وتنوع طرق المواجهة دوليا بعدما تخطى عدد الضحايا المليون و237 ألف حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم، وبحسب صور أبرزتها وكالات الأنباء حول العالم، هناك محطات مهمة فى هذه المواجهة اليوم، وينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم وأبرز الصور عن الوباء خلال الساعات الماضية . بريطانيا.. ركوب دراجات رغم الحظر



أشخاص يركبون الدراجات في لندن رغم الحظر بسبب كورونا

قام العشرات فى وسط لندن بركوب الدراجات رغم حظر التجول بسبب تفشى كورونا، ووجهت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، خطابًا إلى شعبها لمطالبتهم بالانضباط خلال الفترة التى تواجه البلاد فيها وباء كورونا.

ألمانيا.. لعب الرياضة



أشخاص يمارسون الرياضة أمام بوابة براندنبورج في برلين ألمانيا

أدى العشرات الرياضة فى شوارع ألمانيا، وأعلنت السلطات المعنية فى ألمانيا عن تسجيل نحو 6 آلاف إصابة والإجمالى أكثر من 91 ألف حالة بفيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

إيطاليا.. الاحتفال بأحد السعف داخل مستشفى





أعضاء طاقم طبى يحملون فروع الشجرللاحتفال بأحد السعف فى إيطاليا

احتفل عدد من أعضاء الطاقم الطبى بأحد مستشفيات إيطاليا، بأحد السعف ، وسجلت دولة ايطاليا اليوم الأحد، 525 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا في أقل حصيلة يومية منذ أسبوعين، وفيما تقترب أعداد المصابين بالفيروس من 129 ألف حالة، وذلك وفق شبكة "سكاى نيوز".

روسيا.. حملة تطهير لشوارع موسكو





السيارات ترش المطهرات أثناء تطهير الشوارع في موسكو

قامت السلطات الطبية فى روسيا، بحملة تعقيم وتطهير لشوارع موسكو لوقف انتشار فيروس كورونا، وأعلنت اللجنة المكلفة بمكافحة فيروس كورونا، فى العاصمة الروسية "موسكو"، أن أكثر من نصف المصابين بالفيروس تقل أعمارهم عن 45 عاما ، مشيرة إلى أنه تأكد إصابة 19 طفلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية،

بريطانيا.. شرطة بريطانيا تطارد المواطنين بالحدائق





الشرطة البريطانية تحذر المواطنين فى حدائق نورثولت

طاردت عناصر من الشرطة البريطانية، اليوم، الأحد، ممارسى الرياضة، والمتنزهين بحدائق كينسينجتون، وذلك بعد مخالفتهم قواعد الحظر والعزل الطبى التى تفرضها السلطات البريطانية، للحد من التجمعات، ومكافحة انتشار فيروس كورونا .

لبنان.. مطار بيروت يستقبل عشرات اللبنانيين العالقين



لبنانيون تقطعت هم السبل يصلون مطاربيروت الدولي

استقبل مطار بيروت الدولى عشرات المواطنيين اللبنانيين الذين تقطعت بهم السبل بالخارج بعد وقف الرحلات الجوية بسبب كورونا، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انطلاق عمليات وصول اللبنانيين الذين رغبوا بالعودة الى لبنان من بلدان الانتشار، هربا من تفشى وباء "كورونا"

الهند.. الهنود يتحدون ظلام أزمة كورونا بالمصابيح والشموع



الهنود يقفون في شرفات المنازل ويشعلون الشموع تنفيذا لمناشدة رئيس وزراء الهند

أطفأ ملايين الهنود الأنوار فى بيوتهم وخرجوا إلى الشرفات وأمام أبواب منازلهم حاملين المصابيح اليدوية والشموع والكشافات استجابة لدعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودى من أجل "تحدى ظلام" أزمة فيروس كورونا المستجد .

بولند.. تعقيم وتطهير وسائل النقل



تعقيم وسائل النقل فى بولندا

قامت السلطات فى بولندا بحملة تطهير وتعقيم وسائل النقل الجماعى فى محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، وقالت وزارة التكنولوجيا، إن بولندا تعمل على تطبيق للهواتف الذكية للمساعدة فى تتبع الأشخاص الذين اختلطوا مع المصابين بفيروس كورونا وتحذيرهم من الخطر المحتمل، وتأتى المبادرة، التى يمكن أن تساعد الحكومة على وقف أو إبطاء تفشى المرض

فلطسين.. تعقيم ادوات الحلاقة



حلاق فلسطيني يعقم أدواته جنوب قطاع غزة

قام حلاق فى قطاع غزة بتعقيم الادوات الطبية لحماية نفسه وأحد الزبائن من فيروس كورونا، وأعلن قطاع الصحة فى غزة بدولة فلسطين عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في القطاع إلى 6 وإنهاء الحجر الصحي عن 332 شخصاً، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

المجر.. مساعدات طبية من الصين





شحنة من المعدات الطبية من الصين للمساعدة فى مكافحة كورونا

تسلمت المجر معدات طبية من الصين للمساعدة فى مكافحة كورونا .

فرنسا.. نقل مرضى فيروس كورونا بالطائرة





نقل مريض فى فرنسا بالطائرات

قامت السلطات الفرنسية بنقل أحد المصابين بفيروس كورونا بالطائرة إلى مستشفى أقل كثافة، وقالت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأحد إن الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا في فرنسا تراجعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

موسكو.. تطهير وتعقيم ملعب





يقوم أحد الأشخاص بتعقيم ملعب فى موسكو لمنع انتشار فيروس كورونا.