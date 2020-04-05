كهرباء الإسكندرية: صرف مكافآت للعاملين بالتحصيل بعد انتهاء أزمة كورونا

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه من المقرر أن يتم صرف مكافأة للعاملين بإداراة التحصيل الذين التزموا بساعات العمل المحددة لهم و لم يتخلوا عن شركاتهم فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ، مشيرا إلى صرف المكافآت بعد الانتهاء من أزمة كورونا.

وأوضح فودة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عملية التحصيل بالشركة تتم بانتظام على مستوى نطاق عمل الشركة فى إطار حرص العاملين بإدارة التحصيل على الحفاظ على مورد القطاع رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا ، موضحاً أن نسبة التحصيل فواتير شهر مارس بلغت حوالى 90%.

وقال فودة ، أن هناك انخفاض فى نسب التحصيل بالشركة لا يتعدى الـ9% و هو ما يعبر عن التزام العاملين بشركة الأسكندرية و تحملهم للمسئولية ، لافتاً إلى أن سداد فواتير الاستهلاك أمر لا غنى عنه لأنه يعتبر المورد الوحيد لقطاع الكهرباء حتى تتمكن من الاستمرار فى تقديم الخدمة للمواطنين.

أشار فودة ، إلى أنه من منطلق حرص الشركة على سلامة جميع العاملين بها بشكل عام و الذين يتطلب عملهم الاختلاط المباشر مع الجمهور بشكل خاص ، تم توفير الكمامات و المواد المطهرة اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد على جميع العاملين و خاصة العاملين بإدارات التحصيل.

وتابع رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن المواطنين أصبح لديهم وعى بطرق السداد الإلكترونى لفواتير الكهرباء و التى أصبحت تلقى ترحيب من قبل المواطنين لما تتميز به من سهولة و يسر فى عملية السداد.