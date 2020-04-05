اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كهرباء الإسكندرية: صرف مكافآت للعاملين بالتحصيل بعد انتهاء أزمة كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 02:08 م
كهرباء الإسكندرية: صرف مكافآت للعاملين بالتحصيل بعد انتهاء أزمة كورونا المهندس مدحت فودة رئيس شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه من المقرر أن يتم صرف مكافأة للعاملين بإداراة التحصيل الذين التزموا بساعات العمل المحددة لهم و لم يتخلوا عن شركاتهم فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ، مشيرا إلى صرف المكافآت بعد الانتهاء من أزمة كورونا.

وأوضح فودة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عملية التحصيل بالشركة تتم بانتظام على مستوى نطاق عمل الشركة فى إطار حرص العاملين بإدارة التحصيل على الحفاظ على مورد القطاع رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا ، موضحاً أن نسبة التحصيل فواتير شهر مارس بلغت حوالى 90%.

 وقال فودة ، أن هناك انخفاض فى نسب التحصيل بالشركة لا يتعدى الـ9% و هو ما يعبر عن التزام العاملين بشركة الأسكندرية و تحملهم للمسئولية ، لافتاً إلى أن سداد فواتير الاستهلاك أمر لا غنى عنه لأنه يعتبر المورد الوحيد لقطاع الكهرباء حتى تتمكن من الاستمرار فى تقديم الخدمة للمواطنين.

أشار فودة ، إلى أنه من منطلق حرص الشركة على سلامة جميع العاملين بها بشكل عام و الذين يتطلب عملهم الاختلاط المباشر مع الجمهور بشكل خاص ، تم توفير الكمامات و المواد المطهرة اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد على جميع العاملين و خاصة العاملين بإدارات التحصيل.

وتابع رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن المواطنين أصبح لديهم وعى بطرق السداد الإلكترونى لفواتير الكهرباء و التى أصبحت تلقى ترحيب من قبل المواطنين لما تتميز به من سهولة و يسر فى عملية السداد.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الدفع الالكتروني لفواتير الكهرباء

مدحت فوده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النصب باسم كورونا.. شركات إبادة الحشرات تستغل أزمة الوباء وتبيع الوهم للمواطنين.. السخافة تصل حد الإغراء بعرض تطهير السيارة هدية عند تعقيم المنزل والمتر بـ5 جنيهات.. والأطباء يؤكدون: 20مم من الكلور تكفى للوقاية

الأحد، 05 أبريل 2020 04:03 ص

"الكهرباء" تبحث عن آلية اليكترونية لبدء تلقى طلبات "العدادات الكودية" بسبب كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 01:29 م

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 09:00 ص

الكهرباء: إطلاق التيار بخط الربط مع السودان بقدرة 60 ميجاوات

السبت، 04 أبريل 2020 12:05 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة