كرنتينا.. قصة حى سعودى أعاده كورونا للأضواء بعد 70 عاما

إيمان حنا

"كرنتينا" أو "المحجر" حى قديم فى المملكة العربية السعودية، استخدم فى خمسينيات القرن الماضى حجرا صحيا، وها هو كورونا يعيد الحى بعد 70 عاما للعزل مرة ثانية، حيث أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارا بعزل عدد من الأحياء ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المملكة لوقاية المواطنين والمقيمن عدوى الفيروس الشرس. وفق عكاظ.

تغير اسم حى "كرنتينا" إلى حى "المحجر" حاملا معه مسئوليته الأولى كحجر طبى منذ الخمسينيات، وتم استخدامه فى الخمسينيات لعزل الحجاج القادمين عبر ميناء جدة.

وشمل عزل "كرنتينا" التى تعود إلى دورها الأول باسمها الجديد "المحجر"، والذى تم تغييره من قبل الحكومة السعودية، ضمن نطاقه حى "بترومين" الذى جاءت تسميته نظراً لوجود المصفاة الشهيرة.

ويقع حي كيلو 14 وهو من أكبر أحياء العزل جنوب جدة، وكيلو 13 على طريق مكة - جدة القديم، واشتق الاسم من كون الطريق يبعد هذه المسافة عن جدة، وأصبح مع مرور الوقت مدينة متكاملة الخدمات، ودخل ضمن منع التجول حى "غُليل"، وهو من أقدم الأحياء الشعبية والذى يسكنه أكثر من 60 ألف نسمة

وأخذت الداخلية السعودية قرارا بمنع التجول طوال اليوم فى 7 أحياء فى جدة، بناء على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية، بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين قرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة.