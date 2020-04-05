اليوم السابع
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الأحد، 05 أبريل 2020 08:03 م
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قرار يهم المقيمن بدولة الإمارات.. اعرف التفاصيل

الأحد، 05 أبريل 2020 08:03 م
قرار يهم المقيمن بدولة الإمارات.. اعرف التفاصيل الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى يجرى الاجتماعات عن بعد
إيمان حنا

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أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، قرارا بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام.

وقال، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم عقدنا الاجتماع الثانى لمجلس الوزراء عن بعد، والذى أقرينا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات، بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام وتعزيز المخزون الاستراتيجى للدولة، وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحى فى الدولة.

وأضاف، فى تغريدته، تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة وآليات استمرار الأعمال الحكومية، واعتمدنا مشروع القانون الاتحادى للصحة النفسية، واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها، ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، قد أطلقت بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأحد، مبادرة "الإجازة المبكرة" بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلادهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


دبى

المقيمين فى الإمارات

الإمارات

مجلس وزراء الإمارات

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