اليوم السابع
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فيديو.. لماذا يجب محاكمة مدير معهد الأورام ؟

الأحد، 05 أبريل 2020 08:18 م
فيديو.. لماذا يجب محاكمة مدير معهد الأورام ؟ الدكتور حاتم أبو القاسم مدير المعهد القومى للأورام

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أثارت التصريحات الإعلامية للدكتور حاتم أبو القاسم مدير المعهد القومى للأورام، حالة من الذعر والقلق بشأن مصير مرضى الأورام والطاقم الطبى العامل داخل المعهد القومى للأورام بعدما تم اكتشاف 17 حالة من الفريق المعالج بفيروس كورونا القاتل.
 
 
ومنذ الاشتباه فى وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل المعهد القومي للأورام، حيث تمت تسريبات من الأطقم الطبية بوجود إصابات بفيروس كورونا داخل المعهد، انكر الدكتور حاتم أبو القاسم مدير المعهد القومى للأورام، تماما مما ادى لتفاقم الكارثة 
 
لذلك نستعرض فى هذا التقرير المخالفات التى ارتكبها ابو القاسم والتى رأى البعض انها تستوجب محاسبته ومن ثم إقالته.
 
 

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