فيديو.. شيخ الأزهر يوجه رسالة للشعب من منزله بالأقصر: الالتزام بالتعليمات فرض

كتب لؤى على

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة للشعب المصري من منزله بالأقصر، أكد خلالها أن الالتزام بالتعاليم والإرشادات الطبية وكل ما تقره الدولة من إجراءات احترازية، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، يعد فرضًا واجبًا، وعلينا جميعًا أن نلتزم به التزامًا صارمًا؛ حرصًا على حياتنا ومجتمعاتنا، داعيا المولى عز وجل أن يكشف عنا هذا الوباء، وأن يكتب لنا النجاة جميعا.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال تدشين صفحة رسمية باسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأوضح المركز الإعلامي للأزهر أن إطلاق تلك الصفحة الرسمية، يأتى فى إطار حرص فضيلة الإمام الأكبر على التواصل مع كافة فئات المجتمع، وكذلك رصد وملاحظة انتشار العديد من الصفحات المزيفة التي تحمل اسم فضيلة الإمام الأكبر، والتي استغلها البعض في نشر رسائل ومعلومات وأخبار مغلوطة منسوبة لفضيلته.