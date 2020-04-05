فيديو..الملكة إليزابيث: أبقوا فى المنازل.. إذا بقينا متحدين سنتغلب على كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت الملكة إليزابيث فى خطابها الخامس الموجه للشعب البريطانى إن "كل ساعة من عملكم الشاق تقربنا من أوقاتنا الطبيعية، معا نتصدى لهذا المرض وأريد أن أطمئنك أننا إذا بقينا متحدين وحازمين سنتغلب عليه."

وتابعت "هذه المرة ننضم إلى جميع الدول في جميع أنحاء العالم"

أجرت الملكة مقارنة بين الوباء والحرب العالمية الثانية ولكنها لاحظت أيضًا الاختلاف الرئيسي، وقالت "إنه يذكرني بأول بث أذعته عام 1940 ، بمساعدة أختي. نحن كأطفال ، تحدثنا من هنا في وندسور إلى أطفال تم إجلاؤهم من منازلهم وطردوا من أجل سلامتهم. اليوم ، مرة أخرى ، سيشعر الكثيرون بإحساس مؤلم بالانفصال عن أحبائهم."







وأضافت "ولكن الآن ، كما في ذلك الوقت، نعلم في أعماقنا، أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.

وتابعت قائلة :"بينما واجهنا تحديات من قبل، فإن هذا مختلف. هذه المرة ننضم إلى جميع الدول في جميع أنحاء العالم في مسعى مشترك ، باستخدام التقدم الكبير للعلوم وتعاطفنا الغريزي للشفاء."

"آمل في السنوات القادمة أن يتمكن الجميع من الفخر بكيفية استجابتنا لهذا التحدي. والذين سيأتون بعدنا سيقولون إن البريطانيين من هذا الجيل كانوا أقوياء مثل أي شخص.

"أن سمات الانضباط الذاتي ، والعزم الهادئ الفكاهي ، والشعور بالآخر لا تزال تميز هذا البلد. إن الفخر بمن نحن ليس جزءًا من ماضينا ، إنه يحدد حاضرنا ومستقبلنا."

وأنهت الملكة بيانها للبريطانيين برسالة أمل للمملكة المتحدة وسط إغلاق الفيروس التاجي في البلاد ، قائلة أن الناس سوف يجتمعون مع الأصدقاء والعائلة ، و "أيام أفضل ستعود".

وأكدت "سننجح - وهذا النجاح سيعود إلى كل واحد منا. يجب أن نرتاح لأنه في حين أنه لا يزال لدينا المزيد لتحمله ، ستعود أيام أفضل: سنكون مع أصدقائنا مرة أخرى ، وسنكون مع عائلاتنا مرة أخرى ، وسنلتقي مرة أخرى.

"لكن في الوقت الحاضر ، أبعث بشكري وأحر التمنيات لكم جميعا."