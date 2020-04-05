فنون تطبيقية بجامعة حلوان تطلق مبادرتين أون لاين تحت شعار "خليك فى البيت"

كتب محمد صبحى

أطلقت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان مبادرتان بعنوان انجازات أون لاين - وتطبيقية أون لاين وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية ، وإشراف وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، وذلك فى إطار حرص كلية الفنون التطبيقية على تطبيق منظومة التعليم الإلكتروني والتعليم أون لاين.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان اليوم الأحد، أن مبادرة انجازات أون لاين تهدف إلى نشر انجازات كلية الفنون التطبيقية بمجالاتها المختلفة فى قطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجانب تقديم عرض عن انجازات الطلاب تحت إشراف أساتذة الأقسام العلمية المختلفة بشكل يومي.

كما تهدف مبادرة تطبيقية أون لاين لعرض المواد العلمية المختلفة فى تخصصات الكلية المختلفة " 14 قسم ، 2 برامج خاصة" ، بجانب عرض نماذج من أعمال الطلاب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى "2019-2020" وخلال فترة التعليم عن بعد ، بجانب تقديم نتاج المقررات الدراسية بالكلية لجميع الأقسام والفرق العلمية بالكلية ، وذلك لتبادل الخبرات وتقديم المشورة والنصح للطلاب، وإبراز نتاج الأعمال الفنية المميزة للطلاب فى ظل هذه الظروف العصيبة، وذلك لتحفيز الطلاب على التعليم الإلكترونى والدراسة أون لاين تحت شعار " خليك فالبيت واحنا معاك " والتي تبرز العديد من القيم مثل قيم حب الوطن والولاء والانتماء، بجانب تعزيز ثقتهم في أنفسهم وموهبتهم الحقيقية في ظل دعم من الكلية وقيادات الجامعة، كما تعد هذه التصميمات دليل إرشادي لطلاب الفرقة الإعدادية لاختيار الأقسام المناسبه لمهاراتهم وامكاناتهم وميولهم المختلفة.

وأشار البيان ،إلى أن مبادرة إنجازات أون لاين تضمنت عرض لقرار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان برفع الحجب عن كافة نتائج الطلاب السابق حجبها فى الفصل الدراسي الأول لعدم سداد المصروفات مراعاة للظروف الحالية،كما تضمنت عرض لفيديو بعنوان حلوة يا بلدي للدكتور مصطفى حسن كامل المدرس المساعد بقسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون ،تحت إشراف الدكتور حنان محمد حسن رئيس القسم، بجانب عمل أفلام توعوية عن فيروس كورونا ، وإعلان نتائج فوز طالبات الفرقة الثالثة قسم الإعلان في مسابقة معهد بحوث المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة لتصميم الهوية البصرية واللوجو الخاص بالمعهد بالمراكز الثلاث الأولى.