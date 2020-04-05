اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فنون تطبيقية بجامعة حلوان تطلق مبادرتين أون لاين تحت شعار "خليك فى البيت"

الأحد، 05 أبريل 2020 10:12 ص
فنون تطبيقية بجامعة حلوان تطلق مبادرتين أون لاين تحت شعار "خليك فى البيت" الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان مبادرتان بعنوان انجازات أون لاين - وتطبيقية أون لاين وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية ، وإشراف وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، وذلك فى إطار حرص كلية الفنون  التطبيقية على تطبيق منظومة التعليم الإلكتروني والتعليم أون لاين.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان اليوم الأحد، أن مبادرة انجازات أون لاين تهدف إلى نشر انجازات كلية الفنون التطبيقية بمجالاتها المختلفة فى قطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجانب تقديم عرض عن انجازات الطلاب تحت إشراف أساتذة الأقسام العلمية المختلفة بشكل يومي.

كما تهدف مبادرة تطبيقية أون لاين لعرض المواد العلمية المختلفة فى تخصصات الكلية المختلفة " 14 قسم ، 2 برامج خاصة" ، بجانب عرض نماذج من أعمال الطلاب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى "2019-2020" وخلال فترة التعليم عن بعد ، بجانب تقديم نتاج المقررات الدراسية بالكلية لجميع الأقسام والفرق العلمية بالكلية ، وذلك لتبادل الخبرات وتقديم المشورة والنصح للطلاب، وإبراز نتاج الأعمال الفنية المميزة للطلاب فى ظل هذه الظروف العصيبة، وذلك لتحفيز الطلاب على التعليم الإلكترونى والدراسة أون لاين تحت شعار " خليك فالبيت واحنا معاك " والتي تبرز العديد من القيم مثل قيم حب الوطن والولاء والانتماء، بجانب تعزيز ثقتهم في أنفسهم وموهبتهم الحقيقية في ظل دعم من الكلية وقيادات الجامعة، كما تعد هذه التصميمات دليل إرشادي لطلاب الفرقة الإعدادية لاختيار الأقسام المناسبه لمهاراتهم وامكاناتهم وميولهم المختلفة.

وأشار البيان ،إلى أن مبادرة إنجازات أون لاين تضمنت عرض  لقرار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان برفع الحجب عن كافة نتائج الطلاب السابق حجبها فى الفصل الدراسي الأول لعدم سداد المصروفات مراعاة للظروف الحالية،كما تضمنت عرض لفيديو بعنوان حلوة يا بلدي للدكتور مصطفى حسن كامل المدرس المساعد بقسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون ،تحت إشراف  الدكتور حنان محمد حسن رئيس القسم، بجانب عمل أفلام توعوية عن فيروس كورونا ، وإعلان نتائج فوز طالبات الفرقة الثالثة قسم الإعلان في مسابقة  معهد بحوث المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة لتصميم  الهوية البصرية واللوجو الخاص بالمعهد بالمراكز الثلاث الأولى.

 

5421b145-bcb1-46dd-a0e9-98f592370e9e
 
262025d4-240f-4582-ac54-a774acaf2355
 
da9661f3-bb8d-4cd7-a25e-2cc162fc4c92
 

اخبار مصر

كورونا

التعليم العالى

جامعة حلوان

التعليم عن بعد

التعليم أون لاين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى إهدار المال العام

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى إهدار المال العام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة